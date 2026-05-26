Avada Builder leakt Hashes: Eine Million WordPress-Sites trifft die SQL-Injection
26. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Avada Builder leakt Hashes: Eine Million WordPress-Sites trifft die SQL-Injection

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
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Ein Patch, eine Million Sites, ein Bug-Bounty in Höhe von 4.500 Dollar. Im populären WordPress-Page-Builder Avada Builder von ThemeFusion klafften bis Ende April zwei Schwachstellen, die Angreifer für SQL-Injection und Arbitrary File Read missbrauchen konnten. Betroffen waren mehr als 1.050.000 aktive Installationen weltweit, darunter Mittelstand, Agenturen und Hosting-Reseller im DACH-Raum.

Was die Avada-Lücken auszeichnet

Schwarze Schraube mit orangefarbenem Band und Aufschrift
Wordfence-Forscher deckt zwei kritische WordPress-Sicherheitslücken auf: SQL-Injection ermöglicht Datenbank-Zugriff, Arbitrary File Read gefährdet Konfigurationsdateien

Wordfence-Forscher Rafie Muhammad meldete zwei voneinander unabhängige Probleme. Über die SQL-Injection ließen sich Datenbankinhalte auslesen, darunter Passwort-Hashes der WordPress-Nutzertabelle. Mit dem Arbitrary File Read konnten Angreifer beliebige Dateien vom Server abgreifen, also etwa wp-config.php samt Datenbank-Credentials.

Die Kombination ist gefährlich, weil sie Angreifern einen kompletten Übernahme-Pfad eröffnet. Wer den Hash hat, kann offline Crack-Versuche fahren. Wer wp-config.php liest, hat direkten Datenbank-Zugriff. Beides zusammen reicht für Site-Takeover.

Welche Versionen jetzt fällig sind

Zerstörte weiße Keramikskulptur auf Papierschnipseln. Risse mit Schriftzug LECK! und einem Smiley
ThemeFusion rollte im April und Mai 2026 Patches aus. Version 3.15.3 oder höher empfohlen. Sofortupdates notwendig nach Smart-Slider-Angriff auf 800.000 Sites

ThemeFusion hat im April und Mai 2026 Patches ausgerollt. Aktuelle empfohlene Version: 3.15.3 oder höher. Sites, die noch auf älteren Releases laufen, sollten umgehend updaten. Der Reflex „erst testen, dann patchen“ ist 2026 keine Option mehr. Die Smart-Slider-Lehre vom Juni mit 800.000 Sites in sechs Stunden hat gezeigt, wie schnell Angreifer offene CVEs ausnutzen.

Ergänzend lohnt der Blick auf das Breeze-Cache-Risiko mit 400.000 offenen Sites. Die Muster wiederholen sich: Plugins mit hoher Installationsbasis sind Lohnziele für Angreifer, weil ein einziger funktionierender Exploit hunderttausende Sites kapern kann.

Avada Builder ist kein Nischen-Plugin, sondern Industriestandard im WordPress-Reseller-Markt. Eine Million Installationen sind nicht eine Million private Blogs, sondern tausende Agentur-Mandate. Mein Tipp: Hosting-Agenturen sollten ihren Kunden proaktiv das Patch-Datum mitteilen, bevor der erste Site-Defacement-Report eintrifft.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Praktische Konsequenz für Agenturen

Ein goldener Schlüssel mit eingraviertem Text und bröckelndem, binärcodiertem Bart
Für über zehn WordPress-Sites ab 2026 notwendig: automatisiertes Vulnerability-Monitoring mit WAF-Regelsets und Auto-Updates von Patchstack oder Wordfence

Wer Mandate für mehr als zehn WordPress-Sites verwaltet, braucht 2026 ein automatisiertes Vulnerability-Monitoring. Plugin-Updates auf Auto-Update zu setzen reicht, solange ThemeFusion und Co. innerhalb von 24 Stunden Patches liefern. Verzögert sich der Patch, hilft nur ein Web-Application-Firewall-Regelset, das die bekannten Exploit-Pfade temporär blockiert. Patchstack und Wordfence bieten beides als Managed-Service.

Mehr Newshunger?

Ein orangefarbenes Vorhängeschloss, das in der Mitte zerbrochen ist, mit Spinnennetz und einer Spinne oben. In der Mitte befindet sich ein Papierfetzen mit der Aufschrift „Hashes hacked!“
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Aktuelle Nachrichten aus dem Dr. Web-Newsroom zu WordPress, Cybersecurity und KI: Die CRA-Pflicht ab Mitte 2026 sortiert den EU-Plugin-Markt. Wie ein Plugin-Besitzerwechsel zur Essential-Welle wird, illustriert die Mai-Übernahme. Das große Major-Release dokumentiert der Beitrag zu nativer KI in WordPress 7.0 am 20. Mai und ergänzend WordPress 7.0 ist da und was am 21. Mai zählt. Im Cybersecurity-Cluster relevant: 86 Prozent KI-Phishing und drei Hebel für Mittelständler und der Befund zu jedem vierten Internetnutzer als Cyber-Opfer. Für SEO-Verantwortliche relevant: Googles Mai-Update kostet dünne KI-Texte ein Drittel Sichtbarkeit. Wer KI-Banken-Strategien beobachtet, liest ChatGPT-API für 12.000 Banken ohne deutsche Beteiligung. Und für Mittelstands-Manager: die SAP Autonomous Suite im ERP-Herz.

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