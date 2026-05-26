Ein Patch, eine Million Sites, ein Bug-Bounty in Höhe von 4.500 Dollar. Im populären WordPress-Page-Builder Avada Builder von ThemeFusion klafften bis Ende April zwei Schwachstellen, die Angreifer für SQL-Injection und Arbitrary File Read missbrauchen konnten. Betroffen waren mehr als 1.050.000 aktive Installationen weltweit, darunter Mittelstand, Agenturen und Hosting-Reseller im DACH-Raum.

Was die Avada-Lücken auszeichnet

Wordfence-Forscher deckt zwei kritische WordPress-Sicherheitslücken auf: SQL-Injection ermöglicht Datenbank-Zugriff, Arbitrary File Read gefährdet Konfigurationsdateien

Wordfence-Forscher Rafie Muhammad meldete zwei voneinander unabhängige Probleme. Über die SQL-Injection ließen sich Datenbankinhalte auslesen, darunter Passwort-Hashes der WordPress-Nutzertabelle. Mit dem Arbitrary File Read konnten Angreifer beliebige Dateien vom Server abgreifen, also etwa wp-config.php samt Datenbank-Credentials.

Die Kombination ist gefährlich, weil sie Angreifern einen kompletten Übernahme-Pfad eröffnet. Wer den Hash hat, kann offline Crack-Versuche fahren. Wer wp-config.php liest, hat direkten Datenbank-Zugriff. Beides zusammen reicht für Site-Takeover.

Welche Versionen jetzt fällig sind

ThemeFusion rollte im April und Mai 2026 Patches aus. Version 3.15.3 oder höher empfohlen. Sofortupdates notwendig nach Smart-Slider-Angriff auf 800.000 Sites

ThemeFusion hat im April und Mai 2026 Patches ausgerollt. Aktuelle empfohlene Version: 3.15.3 oder höher. Sites, die noch auf älteren Releases laufen, sollten umgehend updaten. Der Reflex „erst testen, dann patchen“ ist 2026 keine Option mehr. Die Smart-Slider-Lehre vom Juni mit 800.000 Sites in sechs Stunden hat gezeigt, wie schnell Angreifer offene CVEs ausnutzen.

Ergänzend lohnt der Blick auf das Breeze-Cache-Risiko mit 400.000 offenen Sites. Die Muster wiederholen sich: Plugins mit hoher Installationsbasis sind Lohnziele für Angreifer, weil ein einziger funktionierender Exploit hunderttausende Sites kapern kann.

Avada Builder ist kein Nischen-Plugin, sondern Industriestandard im WordPress-Reseller-Markt. Eine Million Installationen sind nicht eine Million private Blogs, sondern tausende Agentur-Mandate. Mein Tipp: Hosting-Agenturen sollten ihren Kunden proaktiv das Patch-Datum mitteilen, bevor der erste Site-Defacement-Report eintrifft. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Praktische Konsequenz für Agenturen

Für über zehn WordPress-Sites ab 2026 notwendig: automatisiertes Vulnerability-Monitoring mit WAF-Regelsets und Auto-Updates von Patchstack oder Wordfence

Wer Mandate für mehr als zehn WordPress-Sites verwaltet, braucht 2026 ein automatisiertes Vulnerability-Monitoring. Plugin-Updates auf Auto-Update zu setzen reicht, solange ThemeFusion und Co. innerhalb von 24 Stunden Patches liefern. Verzögert sich der Patch, hilft nur ein Web-Application-Firewall-Regelset, das die bekannten Exploit-Pfade temporär blockiert. Patchstack und Wordfence bieten beides als Managed-Service.

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