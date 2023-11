Was musst du tun, um das Audio aus einer MOV-Datei zu extrahieren? Keine Sorge, wenn du hier nicht weiter weißt. In diesem Artikel werden wir dir zeigen, wie du eine Audiodatei aus einer Video-MOV-Datei extrahieren kannst.

Was ist das MOV-Format überhaupt?

Das MOV-Dateiformat wurde von Apple Inc. entwickelt. Es wird hauptsächlich für Multimedia-Dateien, einschließlich Videos und Audio, verwendet und ist eng mit Apples QuickTime-Software verbunden. MOV-Dateien können Video-, Audio- und Textdaten in einem Containerformat speichern und sind auf vielen Plattformen und Betriebssystemen abspielbar.

Das MOV-Dateiformat kann auch auf Windows-Computern verwendet werden. Windows unterstützt das MOV-Format und ermöglicht die Wiedergabe von MOV-Videodateien in verschiedenen Multimedia-Playern wie VLC Media Player, Windows Media Player und anderen.

Was aber musst du tun, wenn du das Audio separat abspeichern möchtest? Mehrere mögliche Antworten findest Du im Folgenden:

EaseUS RecExpert ist ein bekannter Windows-Screen-Rekorder, der zum Abspielen von Video und Audio, sowie zum Anzeigen von Bilddateien genutzt werden kann. Beispielsweise kannst du WAV-Dateien abspielen, ebenso wie MP4, MP3, MOV, MKV, WMA usw. Wenige wissen aber, dass er auch genutzt werden kann, um Sprachaufnahmen oder Videodateien aufzunehmen.

Mit dieser Software kannst du Multimediadateien kürzen, Audiosignale aus dem Video extrahieren und die Wiedergabegeschwindigkeit deiner Aufnahmen ändern. Jetzt schauen wir es uns aber in erster Linie an, wie du das Audio einer MOV-Datei extrahieren kannst. Schon bald kannst du eine Third-Party-MOV-Datei importieren und nach belieben bearbeiten. Schauen wir uns unten seine Funktionen an.

Die Hauptfunktionen von EaseUS RecExperts:

Google Meet Sessions mit Audio aufnehmen (bitte nur mit vorher erteiltem Einverständnis der Gesprächspartner)

Gameplay während Gaming Sessions aufnehmen

Systemsounds und Mikrofongeräusche aufnehmen

Webcam Videos bei Präsentationen und Schulungen aufzeichnen

Die aufgenommenen Dateien in deiner Liste abspielen und bearbeiten

Schritt 1: Öffne EaseUS RecExperts und klicke auf „Recordings“ unten links

Schritt 2: Klicke auf „importieren“ um die Videodatei auszuwählen, von der du das Audio nutzen möchtest.

Schritt 3: Sobald sich das Fenster aufgebaut hat, klicke auf „bearbeiten“ > „Extract Audio“, um das Audio zu extrahieren.

Als Mac-User sollte dir das Programm iMovie nicht neu sein. Es handelt sich dabei um eine Videobearbeitungssoftware für Mac und iOS-User. Normalerweise ist es auf einem neuen Mac bereits vorinstalliert. Sollte dies nicht der Fall sein, kannst du das Programm im Mac App-Store herunterladen.

Mit iMovie kannst du ganz leicht dein Gerät durchsuchen, um ein Video abzuspielen. Außerdem kannst du es als AVI-Player nutzen oder Bilder beispielsweise in BMP, PNG, JPEG usw.-Formaten anzeigen lassen. Darüber hinaus kannst du HD-Filme erstellen und sie direkt mit deinen Freunden und deiner Familie teilen. Schauen wir uns nun an, wie du die Software verwendest.

Schritt 1: Öffne das Programm und klicke auf „Datei“, um deine Videodateien zu importieren.

Schritt 2: Klicke „Teilen“, dann „Export“. Anschließend öffnet sich das „Exportierte Datei speichern unter“-Fenster.

Schritt 3: Wähle im Fenster „Sound in AIFF umwandeln“ und klicke auf „Speichern“ um die Audiodatei aus der MOV als AIFF abzuspeichern.

Windows Movie Maker ist eine kostenlose Videobearbeitungssoftware von Microsoft. Sie wird zwar nicht mehr offiziell angeboten, ist aber immer noch durch ihre einfache Bedienbarkeit sehr beliebt. Auf Windows 10 oder Windows 11 muss man dafür zunächst Windows Essentials 2012 herunterladen.

Movie Maker ermöglicht es dir, Videos zu bearbeiten und direkt auf OneDrive, Facebook, YouTube und Flickr zu veröffentlichen. Natürlich kannst du die Video- oder Audiodatei auf deinem Computer abspeichern, wenn du es nicht veröffentlichen möchtest. Vorgehen, um MOV-Videos als Audiodateien mit dem Windows Movie Maker abzuspeichern:

Schritt 1: Öffne den Movie Maker auf deinem PC. Klicke auf „Videos und Fotos hinzufügen“ und wähle das Video aus, das du bearbeiten möchtest.

Schritt 2: Kicke „Datei“ > „Film speichern“ und wähle anschließend „nur Audio“ ganz unten in der Liste.

Schritt 3: Benenne deine Audiodatei und sie wird automatisch im AAC-Format gespeichert.

Solltest du mit den oben genannten Tools keine zufriedenstellenden Ergebnisse erhalten, kannst du probieren die MOV-Datei in eine Audiodatei zu konvertieren. Clideo ermöglicht dir die Konvertierung einer MOV-Datei in eine Audiodatei in drei einfachen Schritten. Du kannst die MOV-Datei in MP3 oder jedes andere Audioformat umwandeln.

Alles, was du brauchst, ist ein Grundvideo, eine sichere Internetverbindung und ein paar Minuten. Darüber hinaus handelt es sich um ein kostenloses Tool, das auf Windows, Mac, Linux, iOS und Android genutzt werden kann. Schauen wir uns nun die einzelnen Schritte an:

Schritt 1: Öffne Clideo’s Audio Extractor and klicke auf „Choose file“ um eine Datei von deinem Computer hochzuladen.

Schritt 2: Stelle den gewünschten Zeitabschnitt manuell in den Kästchen für das Audio ein. Klicke dann auf „Extract“, um die ausgewählten Abschnitte zu speichern. Alternativ kannst du auf „Delete“ klicken, um deine ausgewählten Abschnitte vom Export auszuschließen.

Schritt 3: Wähle ein Output-Format und klicke auf „Cut“. Dadurch wird das Audio extrahiert.

Schritt 4: Höre dir das Audio an und bestätige es. Danach kannst du es auf deinem Computer oder in der Cloud abspeichern. Um es weiter zu bearbeiten, kannst du einfach auf „Back to edit“ klicken.

Es gibt allgemein viele Fragen, die sich darum drehen, wie man MOV als Audiodatei abspeichert. Werfen wir einen Blick auf diese.

Du kannst die in diesem Artikel aufgeführten Tools nutzen, um das Audio aus Videos zu extrahieren oder das Video in eine Audiodatei konvertieren. Unabhängig davon, welche Option du wählst, aus den oben genannten Tools kannst du das für dich passende auswählen.

Kann VLC auch Audio extrahieren?

Die Antwort ist ja. VLC kann das Audio von fast allen gängigen Videoformaten extrahieren. Und du kannst die Audios in einer Reihe von Formaten abspeichern. Probier’s einfach aus.

Fazit

Kurz gesagt, es gibt viele Tools, die du nutzen kannst, um Audio aus Videos zu extrahieren. Um aber ein zuverlässiges und robustes Ergebnis zu erzeugen, ist EaseUS RecExperts die wahrscheinlich beste Lösung. Mit diesem Tool kannst du jetzt die Audiodatei einer MOV abspeichern.