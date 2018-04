April 2018: Die 10 neuesten WordPress-Themes des Monats

Du kannst das Design deiner Website nicht mehr sehen? Super! Dann schau dir doch unsere zehn neuen WordPress-Themes an. Vielleicht ist gerade für dich das neue Traum-Theme dabei. So kann deine Website so richtig schick und frisch in die neue Saison starten.

Creativ Business ist ein »Multi-Purpose-Theme«, also für viele Einsatzzwecke geeignet. Es kommt sogar mit einem Page-Builder und erleichtert dir somit das Erstellen neuer Inhalte. Hintergründe, Farben, Header und das Logo sind ebenfalls anpassbar an deine Bedürfnisse. Ein schicker Slider ist mit dabei.

Mit diesem schicken Theme hebst du dich definitiv von deiner Konkurrenz ab. Es ist als Blog- oder Magazin-Theme gedacht und bringt in der kostenlosen Version bereits etliche Features mit. Zu den vielen Funktionen zählen ein Post-Slider, fünf unterschiedliche Blog-Layouts, die Wahl eigener Farben, 21 Widget-Bereiche und vier Page-Templates.

Magazine O ist ein neues Magazin-Theme mit wählbarem Hintergrund, 5 eigenen Widgets, anpassbaren Farben und der Möglichkeit, ein eigenes Logo zu nutzen. Mit den vielen Widget-Bereichen stellst du das Theme einfach auf deine Vorstellungen ein.

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Bloomy sticht klar aus der Masse an Themes heraus. Damit meine ich nicht nur das schicke Äußere, sondern das Versprechen von 6 Monaten Priority Support für die kostenlose Variante des Themes. Bloomy bietet dir gleich drei Header-Styles, einen Post-Slider, einige Layout-Optionen und Typografie-Einstellungen.

College Education ist für Lehrinstitute und alle Bereiche der Erwachsenenbildung gedacht. Es ist allerdings flexibel genug, dass du es auch für andere Zwecke einsetzen kannst. Es ist für den SiteOrigin Page-Builder vorbereitet. So kannst du einfach neue Inhalte hinzufügen. Die Farben, der Header und das Logo lassen sich anpassen.

Holland ist ein relativ minimalistisches Blog-Theme. Der große Vorteil dieses Themes ist die deutliche Anpassbarkeit der Startseite. Zudem kannst du wählen, ob du die Sidebar links oder rechts anzeigen oder sogar ausblenden möchtest. Wie mittlerweile üblich, kommt das Theme mit anpassbaren Hintergründen, Farben und Header.

Wenn du auf puren Minimalismus stehst, dann ist dieses Theme genau richtig für dich. Geeignet ist es für Blogger, kreative Menschen und als Portfolio. RichOne ist bereits vorbereitet auf den neuen Gutenberg-Editor, der in der WordPress-Version 5 kommen soll.

Flower Shop Lite ist ein farbenfrohes WooCommerce-Theme und könnte die richtige Wahl für deinen WooCommerce-Shop sein. Es kommt mit einem Slider, zwei eigenen Seiten-Templates und anpassbaren Farben daher.

Auch dieses Theme ist wieder minimalistisch, jedoch trotzdem sehr interessant gestaltet. Auf jeden Fall ist es einen Blick wert. Zwei Page-Templates, einen anpassbaren Header und eigene Farben bietet es dir.

Lookout ist ein sehr frisches Theme mit guter Präsentation der Artikel. Allein 23 Einstellungen kannst du im Theme-Customizer von WordPress tätigen. Die Individualisierbarkeit lässt kaum Wünsche offen.

Fazit

Viele schicke Themes sind diesen Monat neu im Theme-Verzeichnis von WordPress gelandet. Mir persönlich gefallen PostMagazine, Bloomy und Lookout am besten. Welches Theme ist dein Favorit?