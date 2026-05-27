Sam Altman hat seine eigene Prognose zur „Jobs Apocalypse“ gestern in Sydney relativiert. Für deutsche Mittelständler eine wichtige Botschaft, allerdings keine Entwarnung. Ist Altman die Allwissende Müllhalde???

Bei einer Konferenz der Commonwealth Bank of Australia in Sydney hat OpenAI-Chef Sam Altman am Dienstag eine seiner markantesten Prognosen zurückgenommen. „Ich bin froh, dass ich falsch lag“, sagte er zur befürchteten Jobs Apocalypse durch KI. Ganze Berufsklassen seien bislang nicht „totally, totally gone“, wie er das selbst noch vor Monaten formuliert hatte. Für die Stimmungslage in deutschen Mittelstandsetagen ist die Aussage relevant. Eine Entwarnung wäre allerdings verfrüht.

Das Wichtigste in Kürze

Sam Altman erklärt am 26. Mai 2026 in Sydney, der prognostizierte massive KI-Jobabbau habe bislang nicht stattgefunden.

AWS-Chef Matt Garman hatte zuvor eine ähnliche Aussage im Wall Street Journal getroffen.

Drei deutsche Studien zeigen ein ambivalentes Bild: ifo erwartet 27 Prozent Stellenabbau, Bitkom dokumentiert 19 Prozent, IW Köln sieht primär Routine-Entlastung.

Block, Atlassian und Meta hatten ihre Entlassungswellen seit Februar 2026 ausdrücklich mit KI begründet.

Was hat Altman in Sydney genau gesagt?

Altman räumt bei Commonwealth Bank of Australia ein: OpenAI lag bei technologischen Vorhersagen richtig, unterschätzte aber Auswirkungen auf White-Collar-Jobs

Wortwahl mit Bedeutung. Vor Publikum bei der Commonwealth Bank of Australia formulierte Altman: „Ich dachte, der Effekt auf Einstiegsstellen für White-Collar-Beschäftigte wäre größer ausgefallen, als das bisher tatsächlich passiert ist.“ Bei den technologischen Vorhersagen lag OpenAI nach Altmans Selbsteinschätzung „weitgehend richtig“, bei den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dagegen „ziemlich falsch“.

Garman folgt nach. Wenige Tage zuvor hatte AWS-Chef Matt Garman dem Wall Street Journal gesagt, die Vorstellung einer KI-bedingten Großen Depression auf dem Arbeitsmarkt teile er nicht. Zwei der prominentesten US-CEOs der KI-Industrie weichen damit von der bisherigen Erzählung ab.

Warum ist die Aussage trotzdem mit Vorsicht zu lesen?

Block, Atlassian und Meta reduzierten seit Februar 2026 massiv Personal und führten KI als Grund an. Block strich 4.000 Stellen, Atlassian zehn Prozent der Belegschaft, Meta plante bis zu 20 Prozent Kürzungen

Block, Atlassian, Meta. Seit Februar 2026 haben mehrere US-Konzerne ihre Entlassungswellen ausdrücklich mit KI begründet. Block reduzierte rund 4.000 Stellen. Atlassian baute zehn Prozent der Belegschaft ab und nannte dafür die AI-Ära als Grund. Meta plante laut Reuters bis zu 20 Prozent Personalkürzungen. Aus deutscher Sicht stellt sich die Frage, wie das mit der Altman-Aussage zusammenpasst.

Wie sehen die Zahlen in Deutschland aus?

27 Prozent der Unternehmen erwarten durch KI Stellenabbau in fünf Jahren, in der Industrie sind es 37 Prozent

ifo, Bitkom, IW Köln. Drei deutsche Studien liefern ein gemischtes Lagebild. Die ifo-Konjunkturumfrage Frühjahr 2026 zeigt: 27 Prozent der befragten Unternehmen rechnen damit, dass KI in den kommenden fünf Jahren bei ihnen zum Stellenabbau führt. In der Industrie liegt der Wert bei 37 Prozent. Die Bitkom-KI-Studie 2026 dokumentiert, dass 19 Prozent der KI-nutzenden Unternehmen Stellen tatsächlich bereits abgebaut haben. Das Institut der deutschen Wirtschaft zeigt parallel, dass 84,5 Prozent der KI-einsetzenden Unternehmen primär Routineaufgaben erleichtern wollen. Nur 29,6 Prozent geben Personaleinsparung als Ziel an.

Demografie als Faktor. Die deutsche Erwerbsbevölkerung schrumpft. Vakante Stellen werden ohnehin schwer besetzt. KI dient in diesem Kontext häufiger als Lückenschluss denn als Ersatz. Die Geschäftsleitung muss zwei Größen parallel managen.

Altman korrigiert eine Schlagzeile, nicht den Trend. Im deutschen Mittelstand entscheidet die Demografie, was KI auf Stellen tatsächlich verändert. Die kluge Wahl der KI-Einsatzfelder entlastet bestehende Teams und vermeidet Neueinstellungen, die ohnehin nicht zu besetzen wären. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Handlungsempfehlung folgt daraus?

Geschäftsleitung sollte KI-Einsatzfelder für Routineaufgaben identifizieren und parallel Mitarbeiter in KI-Tools fortbilden

Drei Prioritäten. In der DACH-Region empfiehlt sich ein nüchterner Dreischritt. Im ersten Schritt sollte die Geschäftsleitung KI-Einsatzfelder identifizieren, die Routineaufgaben übernehmen, ohne Spezial-Kompetenz zu ersetzen. Parallel dazu lohnt ein Blick auf die Fortbildungspläne. Mitarbeiter, die mit KI-Tools sicher umgehen, ersetzen tendenziell mehrere Fachkräfte ohne diese Kompetenz. Schließlich sollte die Personalplanung 2027 nicht auf der Annahme aufbauen, dass KI Personalkosten linear senkt. Die Bitkom-Studie zeigt, dass 33 Prozent der KI-Nutzer höhere Kosten haben als erwartet.

Den europäischen Bezug liefert der DIHK-Konjunkturindikator vom 26. Mai 2026 mit einer Wachstumsprognose von nur noch 0,3 Prozent.

Was bedeutet das für Ihre Personalstrategie 2027?

Altman-Kehrtwende bremst Entlassungstempo: US-Investoren zweifeln an Massenkürzungen ohne Produktivitätssteigerung. Deutschland folgt zeitversetzt

Vorsicht statt Euphorie. Der Altman-Schwenk darf nicht als Freifahrtschein für Bestandserhaltung gelesen werden. Block, Atlassian und Meta haben ihre Entscheidungen längst getroffen. Was sich verschiebt, ist das Tempo des Umbaus. Im US-Markt erkennt der Investorenkreis langsam, dass massive Entlassungen ohne Produktivitätsbeleg riskant sind. In Deutschland kommt der Effekt zeitversetzt an.

Geschäftsleitungen, die 2027 ohne KI-Strategie ins Planungsjahr gehen, verschenken Effizienzpotenzial. Geschäftsleitungen, die 2027 die Belegschaft KI-getrieben halbieren, verschenken Kompetenz, die sich kaum zurückkaufen lässt.

Korrektur, keine Kehrtwende. Altmans Aussage ist eine bemerkenswerte Korrektur, keine Kehrtwende. Die Technologie verändert weiterhin die Berufsbilder. Sie tut es nur langsamer, als die radikalsten Prognosen es vorausgesagt haben. Für den deutschen Mittelstand heißt das: Mehr Zeit zum Umbauen, nicht weniger Druck zum Handeln.

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