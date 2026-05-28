Hürth hat eines seiner prominentesten Wahrzeichen umgewidmet. Im ehemaligen MMC-Fernsehstudio, in dem über Jahrzehnte Talkshow-Klassiker wie „Stefan Raab“, „TV total“ oder „Schmidteinander“ produziert wurden, entsteht das AI Village. Die Stadt nahe Köln plant einen Standort, der Forschung, Mittelstand und kommunale Verwaltung in Sachen Künstliche Intelligenz zusammenführt.

Was das AI Village konkret ist

Das AI Village dient als Testumgebung für KI-Anwendungen, bietet Weiterbildungsformate und fungiert als Demonstrator für die Stadtgesellschaft

Das AI Village bündelt drei Funktionen unter einem Dach. Erstens dient es als Testumgebung für KI-Anwendungen, in der Unternehmen, Start-ups und kommunale Akteure neue Lösungen unter realen Bedingungen erproben können. Zweitens bietet es Weiterbildungsformate für Fachkräfte, Verwaltungsmitarbeiter und Schüler. Drittens fungiert es als Demonstrator, an dem die Stadtgesellschaft KI-Anwendungen sichtbar erleben kann.

Die Wahl des Standorts ist symbolisch. Wo einst Medieninhalte produziert wurden, entsteht nun Infrastruktur für die Verarbeitung und Veredelung von Daten. Hürth positioniert sich damit als kommunaler Vorreiter im Rheinland.

Warum Hürth?

Hürth nutzt ehemalige MMC-Studios mit flexibler Infrastruktur für KI-Hardware und Forschung in Nähe zu Köln und Bonn

Hürth profitiert von einer dichten Medien- und Forschungslandschaft. Köln, Bonn und das DLR-Cluster liegen in Reichweite. Der ehemalige MMC-Standort bietet zudem große, flexibel nutzbare Studios mit hoher Bodentragfähigkeit, leistungsfähiger Netzanbindung und etablierter Klimatechnik. Solche Voraussetzungen sind für KI-Hardware und kollaborative Räume gleichermaßen attraktiv.

Die Stadt verfolgt mit dem AI Village zudem eine klare wirtschaftspolitische Agenda. Hürth soll als Standort für wissensintensive Dienstleistungen profiliert werden, etwa für KI-Beratung, Datenanalyse und Trainingsdienstleistungen rund um Sprachmodelle.

Was Kommunen daraus lernen

Das Hürth-Modell: Charaktervolle Liegenschaft, KI-Spezialisierung und Drei-Säulen-Struktur aus Testumgebung, Weiterbildung und Demonstrator

Drei Punkte machen das Hürth-Modell für andere Kommunen interessant:

Standort vor Konzept: Eine vorhandene Liegenschaft mit Charakter wirkt anziehender als eine grüne Wiese.

Eine vorhandene Liegenschaft mit Charakter wirkt anziehender als eine grüne Wiese. Themenfokus statt Bauchladen: Eine klare Spezialisierung auf KI schafft Identität und zieht Partner an.

Eine klare Spezialisierung auf KI schafft Identität und zieht Partner an. Drei-Säulen-Modell: Testumgebung, Weiterbildung und Demonstrator ergeben gemeinsam ein tragfähiges Geschäftsmodell, das nicht von einer einzigen Förderquelle abhängt.

Hürth zeigt, dass kommunale KI-Strategie greifbar werden kann. Wer Räume schafft, in denen Mittelstand und Verwaltung KI praktisch ausprobieren, ist näher an realer Adoption als jede Strategiepapier-Konferenz“, so Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Ausblick

AI Village Hürth 2026: Erste Partner und Hochschulen ziehen ein. Modell für andere Kommunen: Immobilie als Anker, KI-Thema als Identität, Drei-Säulen-Betrieb

Das AI Village befindet sich 2026 in der Aufbauphase. Erste Partnerunternehmen und Hochschulen sollen schrittweise einziehen. Für andere Kommunen liefert Hürth ein replizierbares Muster: Eine vorhandene Industrie- oder Medienimmobilie wird Anker, eine klare Thema wird Identität, und ein Drei-Säulen-Modell trägt den Betrieb über das Förderende hinaus.

Wer als Stadt eine eigene KI-Strategie aufsetzt, sollte den Hürther Ansatz im Detail studieren, statt eigene Plattform-Pilots zu starten. Die wahre Wertschöpfung liegt nicht im Dashboard, sondern in den Räumen, in denen Menschen mit KI tatsächlich arbeiten.