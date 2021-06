Advanced Custom Fields ermöglicht es Webseitenbetreibern unter anderem, eigene Seitentypen und Taxonomien zu erstellen und kommt mittlerweile auf über zwei Millionen aktive Installationen. Auch hier auf Dr. Web ist es im Einsatz.

Trotz des Erfolgs wurde das Plugin bis dato von nur einem Entwickler betrieben.

Um dem Bedarf an stetiger Weiterentwicklung, besseren Support sowie mehr Dokumentation gerecht zu werden, ist es durchaus eine erfreuliche Entwicklung, dass eine Entwicklerschmiede wie Delicious Brains jetzt die Weiterentwicklung übernimmt.

We also see a significant opportunity to produce developer-focused content focused on effectively using ACF in your WordPress projects.