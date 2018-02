Adobe Xd: UX-Design im Livestream

Heute geht es los! Vom 20. bis zum 22. Februar 2018 lernst du Adobe Xd von Profis. Darum dreht sich das deutschsprachige Event „Adobe Live”, das du von 10 bis 18 Uhr an den kommenden drei Tagen verfolgen kannst. Alles, was du brauchst, findest du im folgenden Beitrag.

Mal eben Adobe Xd lernen, mit den Adobe Live Sessions im Februar

Besonders schnell lernst du ein neues Werkzeug dadurch, dass du Profis bei der Arbeit zusiehst. Diese Gelegenheit bietet sich im analogen Leben indes nicht allzu oft. Da ist es gut, dass das um 10 Uhr startende Event Adobe Live sich genau dieser Vorgehensweise bedient und an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils acht Stunden lang Profis bei der Arbeit mit Adobe Xd ausstrahlt.

Schau dir also ab dem 20. Februar 2018 um 10 Uhr CET den Livestream an und erfreue dich über drei Tage an folgendem, deutschsprachigem Programm. Den Player findest du am Ende des Beitrags:

10.00 – 12.00: App-Prototyping mit Fabian Hallstein

Fabian Hallstein ist Chief Product Officer in einem Berliner Startup und entwickelt alles von B2C-Apps über Sprach-Interfaces für Alexa bis hin zu internen Applikationen. Fabian arbeitet seit mehr als 15 Jahren als UX-Designer und hat zuvor unterschiedlichste Projekte für Kunden wie Red Bull, Arte, Mercedes Benz und sogar den Vatikan betreut. Bei Adobe Live wird Fabian einen App-Prototypen gestalten.

12.00 – 14.00: App-Design mit Alexandra Greive

UX/UI-Designerin Alexandra Greive ist Freelance Art Director und seit 2001 beruflich in der digitalen Welt zuhause. Sie ist spezialisiert auf Produkt- und Servicedesign für Kunden wie Mercedes Benz, Bosch, Red Bull und 1&1. Sie wird bei Adobe Live eine App entwickeln, die die Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter digitalisiert – von der Betriebskostenabrechnung bis zum Aufgeben von Schadensmeldungen.

14.00 – 16.00: UX für die Web-Community „Ladies who Lunch“ mit „The Geekettez“

The Geekettez sind Jennifer Moss und Stefanie Kegel, die in ihrem Studio für digitales Design und User-Experience Kunden dabei unterstützen, digitale Produkte nach der Maxime: „We design for humans“ zu gestalten. Bei Adobe Live werden Jennifer und Stefanie ihr Eigenprojekt „Ladies Who Lunch – Connecting Working Ladies During Lunch Breaks” vorstellen.

16.00 – 18.00: Responsives Webdesign für Shops mit Matthias Ott

Matthias Ott, selbstständiger User-Experience-Designer und UI-Engineer, ist Lehrbeauftrager für Interface-Prototyping und schreibt den monatlichen Newsletter prototyping.news rund um das Thema Prototyping für das Web. Er wird live die wichtigsten Komponenten für das Responsive Design eines kleinen Möbel-Shops gestalten – von ersten Scribbles, über Wireframes, bis hin zum interaktiven High-Fidelity Prototypen mit Adobe XD.

Schau dir den Livestream direkt hier an:



Adobe Xd in drei Tagen im Griff

Alle Programmpunkte sind an allen drei Tagen gesetzt. Es handelt sich aber nicht um Wiederholungen. Vielmehr entwickeln sich die vorgestellten Designs über die drei Tage in ihren jeweiligen Sende-Slots weiter. Alle Dateien werden dir zur Mitarbeit zur Verfügung gestellt. Zudem kannst du per Chat während des Livestreams Fragen stellen. Garniert mit der Tatsache, dass die ganze Veranstaltung für dich kostenlos ist, gibt es kaum eine bessere und schnellere Methode, dich mit Xd vertraut zu machen.