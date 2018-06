Adobe Live im Juni: Hidden Treasures Bauhaus Dessau – Design und Typografie im Livestream

Frisch inspiriert im Sommer – mit Adobe Live! Adobe Evangelist Rufus Deuchler begrüßt spannende Gäste, die viel Inspiration mitbringen! Diesmal heißt es: Adobe Live trifft auf Adobe Hidden Treasures: Typografie-Skizzen und Buchstabenfragmente von Meistern des Bauhaus aus den Archiven des Bauhaus Dessau wurden neu interpretiert und digital vollendet – von einem Team junger Designer und unter Leitung des weltweit renommierten Typografen Erik Spiekermann.

Bei den Adobe Live Sessions können Sie den Profis bei der Arbeit über die Schulter schauen und sehen, wie sie an ihren echten Projekten arbeiten. Diesmal stehen die Sessions nicht nur im Zeichen der inspirierenden Gäste, sondern unter den Grundgedanken des Bauhaus – interpretiert in verschiedenen Disziplinen wie Animation, Plakat-, UX- und Grafikdesign. Zum Beispiel wird die UX-Designerin Patricia Reiners einen interaktiven Prototypen mit Adobe XD konzipieren, der den Grundgedanken des Bauhaus einschließt.



An drei Tagen kostenlosen Livestream einschalten – und Fragen im Chat stellen!



Vom 19. bis 21. Juni täglich von 10-18 Uhr mit spannenden Hands-on Projekten im Livestream unter www.adobelive.com.

Die Gäste und Sessions vorgestellt:

10.00 – 12.00: Animierte Fonts mit Melanie Stirner

Melanie Stirner ist Motion Designerin und Art Directorin in Hamburg, deren Arbeiten durch unkonventionelle Stile und Experimente auffallen. In ihrer Session wird sie die einzelnen Lettern eines Fonts animieren, sodass sie anschließend zu unterschiedlichen Wörtern kombiniert werden können. Gestalterisch möchte sie sich hierbei am Bauhaus orientieren und die alten Regeln in einen neuen Kontext stellen.



12.00 – 14.00: Grafikdesign mit Stephan Bovenschen

Der Grafiker und Student aus Augsburg konzentriert sich auf visuelle Kommunikation, Grafik und Typografie. Stephans Arbeiten wurden bereits international Online sowie im Printbereich veröffentlicht und ausgezeichnet. In seiner Session entstehen Plakate, die sich am Bauhaus, der Ästhetik des Bauhauses, den Persönlichkeiten und den neu aufgelegten Schriften orientieren.



14.00 – 16.00: App Prototyping mit Patricia Reiners

Patricia Reiners arbeitet als UX Designerin in Berlin. Mit ihrem Gespür für Trends und Interaktionen im Visual UI gewann Patricia den Adobe #iconcontestxd 2018. In der Session wird sie einen interaktiven Prototypen mit Adobe XD konzipieren, der den Grundgedanken des Bauhaus einschließt. Von der Ideenfindung über erste Scribbles und Wireframes bis hin zum interaktiven High-Fidelity Prototypen mit Adobe XD können Sie ihr über die Schulter sehen und erhalten Einblicke in ihren Workflow.



16.00 – 18.00: Grafikdesign mit Christoph Ruprecht

Der Art- und Creative Director ist mit keinem Stil verheiratet – Ästhetik und Wertigkeit sind die prägenden Faktoren. Visuelle Markenbildung, Big-Picture-Thinking, Komposition und moderne Typographie zählen zu seinen Stärken. In seiner Session steht Poster, Grafik- und Logodesign auf dem Programm.