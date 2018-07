Adobe Live im Juli: Design, Illustration und Fotografie zum Zuschauen und Mitmachen

Dieses Themen-Portfolio ist genau das richtige Angebot für den Designer und die Designerin. Es geht um Grafikdesign, UX-Design, Illustration (sogar auf dem iPad) und um Fotografie. Nimm dir die Zeit für die neuen Adobe-Live-Sessions. Ich erwarte, dass es sich lohnen wird.

Im kostenlosen Livestream vom 17. bis 19. Juli 2018 kannst du dich von Experten inspirieren lassen, ihnen Fragen stellen und dir wertvolle Tipps für deine kreativen Projekte holen. Moderiert wird das Ganze von Can Döner und Rufus Deuchler von Adobe.

Gäste und Sessions:

10.00 – 12.00: Grafikdesign mit Julia Zieger

Julia Zieger ist freischaffende Grafikdesignerin, Illustratorin und Digital Painterin aus Magdeburg. Immer auf der Suche nach neuen Materialien, spannenden grafischen Lösungen und interessanten Projekten, forscht sie außerdem mit großer Neugierde in den Bereichen Packagingdesign, Paperart und Animation.

Julia wird auf Adobe Live mit ihren Illustrationen die Sonne scheinen lassen. Von 10 bis 12 Uhr kannst du live bei der Entstehung einer coolen Stickerreihe dabei sein und den Designprozess für ein Event-Poster beobachten. Außerdem gibt’s natürlich jede Menge Tipps und Tricks rund um Adobe Photoshop und Illustrator!

12.00 – 14.00: UX Design mit Philip Trautmann

Philip Trautmann ist UI/UX Designer mit dem Schwerpunkt Typografie. Neben seinem Mediadesign-Studium leitet er die Font Foundry “phitradesign fonts“, deren Schriften bereits von Unternehmen wie Netflix, Glamour, AirBerlin und dem WDR genutzt werden. Seine Liebe zum UI/UX Design kann er in seinem Projekt “FontPik” ausleben, das neue Tools (zum Beispiel Iconclub, eine App für das Finden kostenloser Icons) für Designer bereitstellt.

Auf Adobe Live plant er einen fertigen Prototypen für eine iPhone-X-App zu entwerfen, die dem Nutzer die Möglichkeit gibt, ein Grillfest zu organisieren oder an Grillfesten in der Umgebung teil zu nehmen. Nach dem Airbnb-Prinzip durchsucht die App Grillfeste nach den meisten Übereinstimmungen in den Interessen bei den bereits teilnehmenden Gästen.

14.00 – 16.00: Illustration auf dem iPad mit Perci Chen

Zeichnen war schon immer die Leidenschaft von Perci Chen, der seine Familienmitglieder schon als Kind karikiert und in Fabelwesen verwandelt hat. Über die Jahre begeisterte sich der freiberufliche Illustrator für verschiedene Künstler und ihre Stilrichtungen, was ihm dabei half, seinen eigenen Stil zu finden. Für ihn steht beim Illustrieren im Vordergrund, eine bestimmte Atmosphäre einzufangen.

Auf Adobe Live plant Perci mobiles Illustrieren mit Adobe Photoshop Sketch und Adobe Illustrator Draw auf dem iPad. Mit dem Zufall arbeitend zeigt er, wie durch Layer-Funktionen eine inspirierende Unordnung entstehen kann. Natürlich sind auch immer gerne Wünsche aus dem Publikum willkommen.

16.00 – 18.00: Reisefotografie mit Jamari Lior

Ob Fotos von Modellen oder ethnographische Fotografie, Jamari Liors visuelle Arbeit ist immer auf einer anthropologischen Basis gegründet. Heute fotografiert und lehrt Jamari international an Universitäten und Akademien, wie dem Indian Institute of Photography oder der Fachhochschule und Universität Trier. Sie hat ihre Fotos in verschiedenen Ländern ausgestellt, mehrere Bücher und DVDs über Fotografie geschrieben und arbeitet als Redakteurin für ein renommiertes deutsches Fotomagazin.

Auf Adobe Live wird Jamari zeigen, wie ein gutes Reisefoto entsteht. Bildbearbeitung kann hier viel bewirken. Doch verfälscht das nicht den Anspruch dokumentarischer Fotografie? Jamari sagt: Man darf nicht nur bearbeiten, man muss es manchmal sogar! Dazu gibt sie schnelle Tipps für spannende Bearbeitungen wie Überlagerungen – eine effektive, schnelle Bearbeitungsmöglichkeit für die inszenierte Menschenfotografie.

Und hier noch einmal alles zusammengefasst:

Wann:

17. bis 19. Juli 2018

täglich von 10 bis 18 Uhr

Teilnahme:

Folge dem Link zum kostenlosen Live-Stream auf www.adobelive.com.