Adobe Live: Drei Tage Kreativität pur vom 23. – 25.10.2018

Es ist wieder soweit. Adobe startet eine weitere Live-Session. Vom 23. bis 25. Oktober 2018 kannst du dich ganztags mit kreativem Wissen ausstatten lassen. Die Themenliste hat es jedenfalls in sich.

Das Motto: Back from Adobe MAX, Teil 1

Wenn du von Dienstag, den 23. bis Donnerstag, den 25. Oktober 2018 noch nichts vor hast, solltest du dir die Zeiten von 10 bis 18 Uhr an diesen Tagen jedenfalls blocken. Ach, was sage ich. Du solltest sie dir selbst dann blocken, wenn du schon was vor hast. Allenfalls das Gespräch mit dem Chef über deine Gehaltserhöhung könnte ich da noch als wichtiger durchgehen lassen.

Die Mischung der kommenden Adobe LIVE zeigt eine Vielfalt, die es unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass es dir während des Tages langweilig werden könnte. Vier Kreativ-Profis, inzwischen ein etabliertes Setting, hat Adobe an den Start gebracht, um dich zum kreativen Querdenken zu animieren.

Die UX-Designerin Melanie Daveid aus Österreich zeigt dir ihr visuelles Web-Tagebuch von der Adobe MAX. Die Deutschjapanerin Mikiko Ponczeck bringt dir das Maga-Zeichnen näher. Die Illustratorin Ramona Kaulitz aus Potsdam erläutert, worauf es beim Illustrieren (nicht nur) von Kinderbüchern ankommt. Und der Bildbearbeiter und Fotograf Kristof Göttling macht dich mit dem optimalen Workflow mit Adobe Lightroom CC vertraut.

Das Programm im Überblick

Bitte festhalten, 10 – 12 Uhr: UX-Designerin Melanie nimmt dich mit in die Tiefen ihres visuellen, web-basierten Tagebuchs von der Adobe MAX.

Bitte Augen machen, 12 – 14 Uhr: Mangazeichnerin Mikiko zeigt „Penciling, Inking and Colouring“ im Manga-Stil.

Bitte zuhören, 14 – 16 Uhr: Kinderbuch-Illustratorin Ramona erklärt ihren Arbeitsprozess, von Skizzen bis zur finalen Illustration in Photoshop CC.

Bitte lächeln, 16 – 18 Uhr: Fotografie-Coach Kristof führt dich durch Lightroom CC und zeigt Workflows und Tricks, um mit geringem Aufwand beste Bilder zu bekommen.

Das ist Adobe LIVE und so nimmst du teil

Falls du bislang unter einem Stein gelebt hast, kennst du das Konzept Adobe LIVE möglicherweise noch nicht. Deshalb lass es mich kurz vorstellen. Adobe LIVE ist ein interaktiver Livestream, der Kreativität in der Praxis zeigt. Hier zeigen dir Gestalter und Künstler aus verschiedensten Bereichen, wie sie ihre Projekte professionell umsetzen. Während der Sessions kannst du den Künstlern live Fragen stellen und dir ganz offiziell ihre Tricks abschauen. Adobe LIVE ist kostenlos, lehrreich, unterhaltsam und wird jeden Monat neu an drei Tagen ausgestrahlt.

Die Teilnahme ist einfach. Speichere dir den Link zum kostenlosen Livestream auf Adobe LIVE und lasse dich bei Bedarf erinnern.