Übersetzt: Adobe Illustrator von Englisch zu Deutsch

Vergleicht man das Angebot englischsprachiger Tutorials (und auch deren Qualität) mit Artikeln in deutscher Sprache, so finden wir hierzulande eher wenige gute Inhalte. Selbst viele deutsche Autoren veröffentlichen ausschließlich in englischer Sprache. Da wir trotzdem zumeist deutschsprachige Programmversionen einsetzen, ist es sehr praktisch, hier eine Übersicht der Menübefehle in einer Übersetzung zu haben. Dies liefern wir dir heute für den Illustrator auf einen Blick.

Folgend haben wir die wichtigsten Begriffe in den Menüeinträgen und Werkzeugleisten gelistet und ins Deutsche übersetzt. Leicht kannst du zum jeweiligen Menüeintrag springen.

Anwendungsmenüs

File | Datei

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung File New… Neu… New from Template… Neu aus Vorlage… Open… Öffnen… Open Recent Files Letzte Dateien öffnen Browse in Bridge… Bridge durchsuchen… Close Schließen Save Speichern Save as… Speichern unter… Save a Copy… Kopie speichern… Save as Template… Als Vorlage speichern… Save for Web… Für Web speichern… Save Selected Slices… Ausgewählte Slices speichern… Revert Zurück zur letzten Version Place… Platzieren… Save for Microsoft Office… Für Microsoft Office speichern… Export… Exportieren… Share on Behance… Auf Behance teilen… Package… Verpacken… Scripts > ExportDocsAsFlash Skripten > DokAlsFlashExportieren Scripts > Image Tracing Skripten > Bildnachzeichner Scripts > SaveDocsAsPDF Skripten > DokAlsPDFSpeichern Scripts > SaveDocsAsSVG Skripten > DokAlsSVGSpeichern Scripts > Other Script Skripten > Anderes Skript Document Setup… Dokument einrichten… Document Color Code > CMYK Color Dokumentfarbmodus > CMYK-Farbe Document Color Code > RGB Color Dokumentfarbmodus > RGB-Farbe File Info… Dateiinformationen… Print… Drucken… Exit Beenden

Edit | Bearbeiten

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Edit Undo Rückgängig Redo Wiederholen Cut Ausschneiden Copy Kopieren Paste Einfügen Paste in Front Davor einfügen Paste in Back Dahinter einfügen Paste in Place An Originalposition einfügen Paste on All Artboards In alle Zeichenflächen einfügen Clear Löschen Find an Replace… Suchen und ersetzen… Find Next Weitersuchen Check Spelling… Rechtschreibprüfung… Edit Custom Dictionary… Eigenes Wörterbuch bearbeiten… Edit Colors > Recolor Artwork Farben bearbeiten > Bildmaterial neu färben Edit Colors > Recolor with Preset Farben bearbeiten > Mit Vorgabe neu färben Edit Colors > Adjust Color Balance Farben bearbeiten > Farbbalance einstellen Edit Colors > Blend Front to Back Farben bearbeiten > Vorne -> Hinten angleichen Edit Colors > Blend Horizontally Farben bearbeiten > Horizontal angleichen Edit Colors > Blend Vertically Farben bearbeiten > Vertikal angleichen Edit Colors > Convert to CMYk Farben bearbeiten > In CMYK konvertieren Edit Colors > Convert to Grayscale Farben bearbeiten > In Graustufen konvertieren Edit Colors > Convert to RGB Farben bearbeiten > In RGB konvertieren Edit Colors > Invert Colors Farben bearbeiten > Farben invertieren Edit Colors > Overprint Black Farben bearbeiten > Schwarz überdrucken Edit Colors > Saturate Farben bearbeiten > Sättigung erhöhen Edit Original Original bearbeiten Transparency Flattener Presets… Transparenzreduzierungsvorgaben… Print Presets… Druckvorgaben… Adobe PDF Presets… Adobe PDF-Vorgaben… SWF Presets… SWF-Vorgaben… Perspective Grid Presets… Vorgaben für Perspektivenraster… Color Settings… Farbeinstellungen… Assign Profile… Profil zuweisen… Keyboard Shortcuts… Tastaturbefehle… My Settings Meine Einstellungen Preferences > General… Voreinstellungen > Allgemein… Preferences > Sync Settings… Voreinstellungen > Einstellungen synchronisieren… Preferences > Selection & Anchor Display… Voreinstellungen > Auswahl- und Ankerpunkt-Anzeige… Preferences > Type… Voreinstellungen > Schrift… Preferences > Units… Voreinstellungen > Einheit… Preferences > Guides & Grid… Voreinstellungen > Hilfslinien und Raster… Preferences > Smart Guides… Voreinstellungen > Intelligente Hilfslinien… Preferences > Slices… Voreinstellungen > Slices… Preferences > Hyphenation… Voreinstellungen > Silbentrennung… Preferences > Plug-ins & Scratch Disks… Voreinstellungen > Zusatzmodule und virtueller Speicher… Preferences > File Handling & Clipboard… Voreinstellungen > Dateien verarbeiten und Zwischenablage… Preferences > Appearance of Black… Voreinstellungen > Aussehen von Schwarz… Preferences > GPU Performance… Voreinstellungen > GPU-Leistung… Preferences > User Interface… Voreinstellungen > Benutzeroberfläche…

Object | Objekt

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Object Transform > Transform Again Transformieren > Erneut transformieren Transform > Move Transformieren > Verschieben Transform > Rotate Transformieren > Drehen Transform > Reflect Transformieren > Spiegeln Transform > Scale Transformieren > Transformieren Transform > Shear Transformieren > Verbiegen Transform > Transform Each Transformieren > Einzeln transformieren Transform > Reset Bounding Box Transformieren > Begrenzungsrahmen zurücksetzen Arrange > Bring to Front Anordnen > In den Vordergrund Arrange > Bring Forward Anordnen > Schrittweise nach vorne Arrange > Send Backward Anordnen > Schrittweise nach hinten Arrange > Send to Back Anordnen > In den Hintergrund Arrange > Send to Current Layer Anordnen > In aktuelle Ebene verschieben Group Gruppieren Ungroup Gruppierung aufheben Lock > Selection Sperren > Auswahl Lock > All Artwork Above Sperren > Sämtliches Bildmaterial darüber Lock > Other Layers Sperren > Andere Ebenen Unlock All Alle entsperren Hide > Selection Ausblenden > Auswahl Hide > All Artwork Above Ausblenden > Sämtliches Bildmaterial darüber Hide > Other Layers Ausblenden > Andere Ebenen Show All Alles einblenden Expand… Umwandeln… Expand Appearance Aussehen umwandeln Rasterize… In Pixelbild umwandeln… Create Gradient Mesh… Verlaufsgitter erstellen… Create Object Mosaic… Objektmosaik erstellen… Flatten Transparency… Transparenz reduzieren… Slice > Make Slice > Erstellen Slice > Release Slice > Zurückwandeln Slice > Create from Guides Slice > Aus Hilfslinien erstellen Slice > Create from Selection Slice > Aus Auswahl erstellen Slice > Duplicate Slice Slice > Sliece duplizieren Slice > Combine Slices Slice > Slice kombinieren Slice > Divide Slices Slice > Slice unterteilen Slice > Delete All Slice > Alle löschen Slice > Slice Options… Slice > Slice-Optionen… Slice > Clip to Artboard Slice > Ganze Zeichenfläche exportieren Create Trim Marks Schnittmarken erstellen Path > Join Pfad > Zusammenfügen Path > Average Pfad > Durchschnitt berechnen Path > Outline Stroke Pfad > Konturlinie Path > Offset Path Pfad > Pfad verschieben Path > Simplify Pfad > Vereinfachen Path > Add Anchor Points Pfad > Ankerpunkte hinzufügen Path > Remove Anchor Points Pfad > Ankerpunkte entfernen Path > Divide Objects below Pfad > Darunter liegende Objekte aufteilen Path > Split Into Grid Pfad > In Raster teilen Path > Clean Up Pfad > Aufräumen Shape > Convert to Rectangle Form > In Rechteck umwandeln Pattern > Make Muster > Erstellen Pattern > Edit Pattern Muster > Muster bearbeiten Pattern > Tile Edge Color Muster > Farbe für Musterelement-Kante Blend > Make Angleichen > Erstellen Blend > Release Angleichen > Zurückwandeln Blend > Blend Options Angleichen > Angleichung-Optionen Blend > Expand Angleichen > Umwandeln Blend > Replace Spine Angleichen > Achse ersetzen Blend > Reverse Spine Angleichen > Achse umkehren Blend > Reverse Front to Back Angleichen > Farbrichtung umkehren Envelope Distort > Make with Warp Verzerrungshülle > Mit Verkrümmung erstellen Envelope Distort > Make with Mesh Verzerrungshülle > Mit Gitter erstellen Envelope Distort > Make with Top Object Verzerrungshülle > Mit obersten Objekt erstellen Envelope Distort > Release Verzerrungshülle > Zurückwandeln Envelope Distort > Envelope Options Verzerrungshülle > Hüllen-Optionen Envelope Distort > Expand Verzerrungshülle > Umwandeln Envelope Distort > Edit Contents Verzerrungshülle > Inhalt bearbeiten Perpective > Attach to Active Plane Perspektive > Aktiver Ebene anhängen Perspective > Release with Perspective Perspektive > Aus Perspektive freigeben Perspective > Move Plane to Match Object Perspektive > Ebene an Objekt ausrichten Perspective > Edit Text Perspektive > Text bearbeiten Live Paint > Make Interaktiv malen > Erstellen Live Paint > Merge Interaktiv malen > Zusammenfügen Live Paint > Release Interaktiv malen > Zurückwandeln Live Paint > Gap Options Interaktiv malen > Lückenoptionen Live Paint > Expand Interaktiv malen > Umwandeln Image Trace > Make Bildnachzeichner > Erstellen Image Trace > Make and Expand Bildnachzeichner > Erstellen und umwandeln Image Trace > Release Bildnachzeichner > Zurückwandeln Image Trace > Expand Bildnachzeichner > Umwandeln Text Wrap > Make Textumfluss > Erstellen Text Wrap > Release Textumfluss > Zurückwandeln Text Wrap > Text Wrap Options Textumfluss > Textumflussoptionen Sketch and Line Art > Expand to Paths Sketch and Line Art > Auf Pfade erweitern Clipping Mask > Make Schnittmaske > Erstellen Clipping Mask > Release Schnittmaske > Zurückwandeln Clipping Mask > Edit Mask Schnittmaske > Maske bearbeiten Compound Path > Make Zusammengesetzter Pfad > Erstellen Compound Path > Release Zusammengesetzter Pfad > Zurückwandeln Artboards > Convert to Artboards Zeichenflächen > In Zeichenflächen konvertieren Artboards > Rearrange Zeichenflächen > Neu anordnen Artboards > Fit to Artwork Bounds Zeichenflächen > An Bildmaterialbegrenzungen anpassen Artboards > Fit to Selected Art Zeichenflächen > An ausgewählte Grafik anpassen Graph > Type Diagramm > Art Graph > Data Diagramm > Daten Graph > Design Diagramm > Designs Graph > Column Diagramm > Balken Graph > Marker Diagramm > Punkte

Type | Schrift

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Type Add Fonts from Typekit… Schriftarten aus Typekit hinzufügen… Font Schrift Recent Fonts Zuletzt verwendete Schriften Size Schriftgrad Glyphs Glyphen Type Conversion Schriftumwandlung Area Type Options… Flächentextoptionen… Type on a Path > Rainbow Pfadtext > Regenbogen Type on a Path > Skew Pfadtext > Asymmetrie Type on a Path > 3D Ribbon Pfadtext > 3D-Band Type on a Path > Stair Step Pfadtext > Treppenstufe Type on a Path > Gravity Pfadtext > Schwerkraft Type on a Path > Type on a Path Options Pfadtext > Pfadtextoptionen Type on a Path > Update Legacy Type on a Path Pfadtext > Alten Pfadtext aktualisieren Threaded Text Verketteter Text Fit Headline Überschrift einpassen Find Font… Schrift suchen… Change Case > UPPERCASE Groß-/Kleinschreibung ändern > GROSSBUCHSTABEN Change Case > lowercase Groß-/Kleinschreibung ändern > kleinbuchstaben Change Case > Title Case Groß-/Kleinschreibung ändern > Erster Buchstabe Im Wort Groß Change Case > Sentence case Groß-/Kleinschreibung ändern > Erster Buchstabe im Satz groß Smart Punctuation Satz-/Sonderzeichen Create Outlines In Pfade umwandeln Optical Margin Alignment Optischer Randausgleich Show Hidden Characters Verborgene Zeichen einblenden Type Orientation > Horizontal Textausrichtung > Horizontal Type Orientation > Vertical Textausrichtung > Vertikal Legacy Text Alter Text

Select | Auswahl

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Select All Alles auswählen All on Active Artboard Alles auf der aktiven Zeichenfläche Deselect Auswahl aufheben Reselect Erneut auswählen Inverse Auswahl umkehren Next Object Above Nächstes Objekt darüber Next Object Below Nächstes Objekt darunter Same > Appearance Gleich > Aussehen Same > Appearance Attribute Gleich > Aussehensattribute Same > Blending Mode Gleich > Füllmethode Same > Fill & Stroke Gleich > Fläche und Kontur Same > Fill Color Gleich > Flächenfarbe Same > Opacity Gleich > Deckkraft Same > Stroke Color Gleich > Konturfarbe Same > Stroke Weight Gleich > Konturstärke Same > Graphic Style Gleich > Grafikstil Same > Shape Gleich > Form Same > Symbol Instance Gleich > Symbolinstanz Same > Link Block Series Gleich > Verknüpfungsblockreihen Object > All on Same Layers Objekt > Alles auf denselben Ebenen Object > Direction Handles Objekt > Richtungsgriffe Object > Not Aligned to Pixel Grid Objekt > Nicht an Pixelgitter ausgerichtet Object > Bristle Brush Strokes Objekt > Borstenpinselstriche Object > Brush Strokes Objekt > Pinselkonturen Object > Clipping Masks Objekt > Schnittmasken Object > Stray Points Objekt > Einzelne Ankerpunkte Object > All Text Objects Objekt > Alle Textobjekte Object > Point Type Objects Objekt > Punkttextobjekte Object > Area Type Objects Objekt > Flächentextoptionen Save Selection… Auswahl speichern… Edit Selection… Auswahl bearbeiten…

Effect | Effekt

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Effect Apply Last Effect Letzten Effekt anwenden Last Effect Letzter Effekt Document Raster Effect Settings… Dokument-Rastereffekt-Einstellungen… Illustrator Effects Illustrator-Effekte 3D > Extrude & Bevel 3D > Extrudieren und abgeflachte Kante 3D > Revolve 3D > Kreiseln 3D > Rotate 3D > Drehen Convert to Shape > Rectangle In Form umwandeln > Rechteck Convert to Shape > Rounded Rectangle In Form umwandeln > Abgerundetes Rechteck Convert to Shape > Ellipse In Form umwandeln > Ellipse Crop Marks Schnittmarken Distort & Transform > Free Distort Verzerrungs- und Transformationsfilter > Frei verzerren Distort & Transform > Pucker & Bloat Verzerrungs- und Transformationsfilter > Zusammenziehen und Aufblasen Distort & Transform > Roughen Verzerrungs- und Transformationsfilter > Aufrauen Distort & Transform > Transform Verzerrungs- und Transformationsfilter > Transformieren Distort & Transform > Tweak Verzerrungs- und Transformationsfilter > Tweak Distort & Transform > Twist Verzerrungs- und Transformationsfilter > Wirbel Distort & Transform > Zig Zag Verzerrungs- und Transformationsfilter > ZickZack Path > Offset Path Pfad > Kontur nachzeichnen Path > Outline Object Pfad > Konturlinie Path > Outline Stroke Pfad > Pfad verschieben Pathfinder > Add Pathfinder > Hinzufügen Pathfinder > Intersect Pathfinder > Schnittmenge bilden Pathfinder > Exclude Pathfinder > Schnittmenge entfernen Pathfinder > Subtract Pathfinder > Subtrahieren Pathfinder > Minus Back Pathfinder > Hinteres Objekt abziehen Pathfinder > Divide Pathfinder > Unterteilen Pathfinder > Trim Pathfinder > Überlappungsbereich entfernen Pathfinder > Merge Pathfinder > Verdeckte Flächen entfernen Pathfinder > Crop Pathfinder > Schnittmengenfläche Pathfinder > Outline Pathfinder > Kontur aufteilen Pathfinder > Hard Mix Pathfinder > Hart mischen Pathfinder > Soft Mix Pathfinder > Weich mischen Pathfinder > Trap Pathfinder > Überfüllen Rasterize In Pixelbild umwandeln Stylize > Drop Shadow Stilisierungsfilter > Schlagschatten Stylize > Feather Stilisierungsfilter > Weiche Kante Stylize > Inner Glow Stilisierungsfilter > Schein nach innen Stylize > Outer Glow Stilisierungsfilter > Schein nach außen Stylize > Round Corners Stilisierungsfilter > Ecken abrunden Stylize > Scribble Stilisierungsfilter > Scribble SVG Filters SVG-Filter Warp > Arc Verkrümmungsfilter > Bogen Warp > Arc Lower Verkrümmungsfilter > Bogen unten Warp > Arc Upper Verkrümmungsfilter > Bogen oben Warp > Arch Verkrümmungsfilter > Torbogen Warp > Bulge Verkrümmungsfilter > Wulst Warp > Shell Lower Verkrümmungsfilter > Muschel unten Warp > Shell Upper Verkrümmungsfilter > Muschel oben Warp > Flag Verkrümmungsfilter > Flagge Warp > Wave Verkrümmungsfilter > Schwingungen Warp > Fish Verkrümmungsfilter > Fisch Warp > Rise Verkrümmungsfilter > Ansteigend Warp > Fisheye Verkrümmungsfilter > Fischauge Warp > Inflate Verkrümmungsfilter > Aufblasen Warp > Squeeze Verkrümmungsfilter > Stauchen Warp > Twist Verkrümmungsfilter > Wirbel

View | Ansicht

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung View Outline Pfadansicht Overprint Preview Überdruckenvorschau Pixel Preview Pixelvorschau Proof Setup Proof einrichten Proof Colors Farbproof Zoom in Einzoomen Zoom out Auszoomen Fit Artboard in Window Zeichenfläche in Fenster einpassen Fit All in Window Alle in Fenster einpassen Actual Size Originalgröße Hide Edges Ecken ausblenden Hide Artboards Zeichenfläche ausblenden Show Print Tiling Druckaufteilung einblenden Show Slices Slices einblenden Lock Slices Slices fixieren Hide Template Vorlage ausblenden Rulers > Show Rulers Lineale > Lineale einblenden Rulers > Change to Artboard Rulers Lineale > In globale Lineale ändern Rulers > Show Video Rulers Lineale > Videolineale einblenden Hide Bounding Box Begrenzungsrahmen ausblenden Show Transparency Grid Transparenzraster einblenden Hide Text Threads Textverkettungen ausblenden Hide Gradient Annotator Verlaufsoptimierer ausblenden Hide Corner Widget Ecken-Widget ausblenden Show Live Paint Gaps Interaktive Mallücken einblenden Guides > Hide Guides Hilfslinien > Hilfslinien ausblenden Guides > Lock Guides Hilfslinien > Hilfslinien sperren Guides > Make Guides Hilfslinien > Hilfslinien erstellen Guides > Release Guides Hilfslinien > Hilfslinien zurückwandeln Guides > Clear Guides Hilfslinien > Hilfslinien löschen Smart Guides Intelligente Hilfslinien Perspective Grid > Show Grid Perspektivenraster > Raster einblenden Perspective Grid > Show Rulers Perspektivenraster > Lineale einblenden Perspective Grid > Snap to Grid Perspektivenraster > Am Raster ausrichten Perspective Grid > Lock Grid Perspektivenraster > Raster sperren Perspective Grid > Lock Station Point Perspektivenraster > Bezugspunkt sperren Perspective Grid > Define Grid Perspektivenraster > Raster definieren Perspective Grid > One Point Perspektive Perspektivenraster > Einpunktperspektive Perspective Grid > Two Point Perspective Perspektivenraster > Zweipunktperspektive Perspective Grid > Three Point Perspective Perspektivenraster > Dreipunktperspektive Perspective Grid > Save Grid as Preset Perspektivenraster > Raster als Vorgabe speichern Show Grid Raster einblenden Snap to Grid Am Raster ausrichten Snap to Point An Punkt ausrichten New View… Neue Ansicht… Edit Views… Ansicht bearbeiten…

Window | Fenster

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Window New Window Neues Fenster Arrange > Cascade Anordnen > Überlappend Arrange > Tile Anordnen > Nebeneinander Arrange > Float in Window Anordnen > In Fenster verschiebbar machen Arrange > Float All in Windows Anordnen > Alle in Fenster verschiebbar machen Arrange > Consolidate All Windows Anordnen > Alle Fenster zusammenführen Browse Add-ons Add-ons durchsuchen Workspace Arbeitsbereich Control Steuerung Tools Werkzeuge Actions Aktionen Align Ausrichten Appereance Aussehen Artboards Zeichenflächen Attributes Attribute Brushes Pinsel Color Farbe Color Guide Farbhilfe Color Themes Color-Schemata CSS Properties CSS-Eigenschaften Document Info Dokumentinformationen Flattener Preview Reduzierungsvorschau Gradient Verlauf Graphic Styles Grafikstile Image Trace Bildnachzeichner Info Info Layers Ebenen Libraries Bibliotheken Links Verknüpfungen Magic Wand Zauberstab Navigator Navigator Pathfinder Pathfinder Pattern Options Musteroptionen Separations Preview Separationenvorschau Stroke Kontur SVG Interactivity SVG-Interaktivität Swatches Farbfelder Symbols Symbole Transform Transformieren Transparency Transparenz Type Schrift Variables Variablen Brush Libraries Pinsel-Bibliotheken Graphic Style Libraries Grafikstil-Bibliotheken Swatch Libraries Farbfeldbibliotheken Symbol Libraries Symbol-Bibliotheken

Help | Hilfe

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Help Illustrator Help… Illustrator-Hilfe… Illustrator Support Center… Support Center für Illustrator… Manage my Account… Eigenes Konto verwalten… Sign Out Abmelden Updates… Aktualisierungen… About Illustrator… Über Illustrator… Welcome… Neuerungen… System Info… Systeminformationen…

Tools | Werkzeuge

Toolleiste

Englischer Begriff Deutsche Übersetzung Tools Selection Tool Auswahl-Werkzeug Direct Selection Tool Direktauswahl-Werkzeug Group Selection Tool Gruppenauswahl-Werkzeug Magic Wand Tool Zauberstab-Werkzeug Lasso Tool Lasso-Werkzeug Pen Tool Zeichenstift-Werkzeug Add Anchor Point Tool Ankerpunkt-hinzufügen-Werkzeug Delete Anchor Point Tool Ankerpunkt-löschen-Werkzeug Anchor Point Tool Ankerpunkt-Werkzeug Curvature Tool Kurvenzeichner Type Tool Text-Werkzeug Area Type Tool Flächentext-Werkzeug Type on a Path Tool Pfadtext-Werkzeug Vertical Type Tool Vertikaler-Text-Werkzeug Vertical Area Type Tool Vertikaler-Flächentext-Werkzeug Vertical Type on a Path Tool Vertikaler-Pfadtext-Werkzeug Touch Type Tool Touch-Type-Werkzeug Line Segment Tool Liniensegment-Werkzeug Arc Tool Bogen-Werkzeug Spirale Tool Spirale-Werkzeug Rectangular Grid Tool Rechteckiges-Raster-Werkzeug Polar Grid Tool Radiales-Raster-Werkzeug Rectangle Tool Rechteck-Werkzeug Rounded Rectangle Tool Abgerundetes-Rechteck-Werkzeug Ellipse Tool Ellipse-Werkzeug Polygon Tool Polygon-Werkzeug Star Tool Stern-Werkzeug Flare Tool Blendenflecke-Werkzeug Paintbrush Tool Pinsel-Werkzeug Blob Brush Tool Tropfenpinsel-Werkzeug Pencil Tool Buntstift-Werkzeug Smooth Tool Glätten-Werkzeug Path Eraser Tool Löschen-Werkzeug Join Tool Zusammenfügen-Werkzeug Eraser Tool Radiergummi-Werkzeug Scissors Tool Schere-Werkzeug Knife Messer Rotate Tool Drehen-Werkzeug Reflect Tool Spiegeln-Werkzeug Scale Tool Skalieren-Werkzeug Shear Tool Verbiegen-Werkzeug Reshape Tool Form-ändern-Werkzeug Width Tool Breitenwerkzeug Warp Tool Verkrümmen-Werkzeug Twirl Tool Strudel-Werkzeug Pucker Tool Zusammenziehen-Werkzeug Bloat Tool Aufblasen-Werkzeug Scallop Tool Ausbuchten-Werkzeug Crystallize Tool Kristallisieren-Werkzeug Wrinkle Tool Zerknittern-Werkzeug Free Transform Tool Frei-transformieren-Werkzeug Shape Builder Tool Formerstellungswerkzeug Live Paint Bucket Interaktiv-malen-Werkzeug Live Paint Selection Tool Interaktiv-malen-Auswahlwerkzeug Perspective Grid Tool Perspektivenraster-Werkzeug Perspective Selection Tool Perspektivenauswahl-Werkzeug Mesh Tool Gitter-Werkzeug Gradient Tool Verlaufswerkzeug Eyedropper Tool Pipette-Werkzeug Measure Tool Mess-Werkzeug Blend Tool Angleichen-Werkzeug Symbol Sprayer Tool Symbol-aufsprühen-Werkzeug Symbol Shifter Tool Symbol-verschieben-Werkzeug Symbol Scruncher Tool Symbol-stauchen-Werkzeug Symbol Sizer Tool Symbol-skalieren-Werkzeug Symbol Spinner Tool Symbol-drehen-Werkzeug Symbol Stainer Tool Symbol-färben-Werkzeug Symbol Screener Tool Symbol-transparent-gestalten-Werkzeug Symbol Styler Tool Symbol-gestalten-Werkzeug Column Graph Tool Vertikales Balkendiagramm Stacked Column Graph Tool Gestapeltes vertikales Balkendiagramm Bar Graph Tool Horizontales Balkendiagramm Stacked Bar Graph Tool Gestapeltes horizontales Balkendiagramm Line Graph Tool Liniendiagramm Area Graph Tool Flächendiagramm Scatter Graph Tool Streudiagramm Pie Graph Tool Kreisdiagramm Radar Graph Tool Netzdiagramm Artboard Tool Zeichenflächenwerkzeug Slice Tool Slice-Werkzeug Slice Selection Tool Slice-Auswahl-Werkzeug Hand Tool Hand-Werkzeug Print Tiling Tool Druckaufteilungswerkzeug Zoom Tool Zoomwerkzeug Swap Fill and Stroke Fläche und Kontur vertauschen Fill and Stroke Fläche und Kontur Color, Gradient, None Farbe, Verlauf, Ohne Drawing Modes Zeichenmodi Change Screen Mode Bildschirmmodus ändern

So stellst du Illustrator von Deutsch auf Englisch um

Verwendest du Illustrator in der Creative Cloud, änderst du die Programmsprache bequem innerhalb der Einstellungen. Bei früheren Versionen funktioniert der folgende Trick:

Möchtest du für den Moment deine Illustrator-Version in der englischsprachigen Variante starten, so gehe den folgenden Weg. Öffne auf deinem Rechner den Ordner, der die Programmdaten von Photoshop enthält, etwa unter Adobe > Adobe Illustrator. Öffne den Ordner Support Files, gehe in den Ordner Required und weiter in den Ordner Resources. Schneide den Ordner de_DE aus und füge diesen auf dem Desktop oder einer anderen Stelle deiner Wahl wieder ein. Hauptsache, er befindet sich nicht mehr unter Required.

Wird nun Illustrator neu gestartet, so werden die deutschen Bezeichnungen nicht mehr gefunden und Photoshop setzt den Standard in englischer Sprache ein. Möchtest du die deutsche Sprachversion wieder aktivieren, so füge den Ordner vom Desktop einfach wieder an der richtigen Stelle ein, wo sie auch zuvor lag. Das ist vor allem dann sehr praktisch, wenn du ein Tutorial in englischer Sprache nachvollziehen möchtest.