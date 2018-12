Adobe unterstützt deine kreative Freiheit: Werde zum Creative Resident!

Wäre es nicht fantastisch, wenn du ein ganzes Jahr lang ohne finanzielle Sorgen etwa an deinem eigenen Traumprojekt arbeiten könntest und sogar noch bei der Realisierung unterstützt würdest? Wolltest du schon immer mal auf Konferenzen sprechen und Workshops geben und dich so richtig von der Community abfeiern lassen?

Klingt zu schön, um wahr zu sein, denkst du jetzt. Die Jungs von Dr. Web wollen mich beim Bock tun. Nein, diese Chance kannst du wirklich bekommen, denn mit Adobes Creative Residency Programm werden kreative Träume wahr! Echt, jetzt! Ab dem 7. Januar startet die nächste Bewerbungsphase und du solltest unbedingt mitmachen!

Adobe Creative Residency – Mach dein Traumprojekt wahr!

Bei der Adobe Creative Residency handelt es sich um ein Programm, das es aufstrebenden Kreativen ermöglicht, sich ein Jahr lang auf ihre persönlichen Projekte zu konzentrieren und so ihre Traumkarriere anzuschieben. Die Creative Residents werden dabei mit allem unterstützt, was sie dafür brauchen – inklusive einem Gehalt, Mentoring, Zugang zu Adobe-Software und vielem mehr.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden.

Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube aufzuheben.

Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen. YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen. Was du mitbringen solltest, um Creative Resident zu werden und was andere auf diese Weise schon erreicht haben, erfährst du hier.

Andrea Hock verschiebt die Grenzen des Designs für vernetzte Objekte

Die UX/VX-Designerin aus St. Louis im US-Staat Missouri arbeitet mit Vektorgrafiken und Fotografien, um außergewöhnliche Oberflächen zu erstellen. Während ihrer Residency beschäftigt sie sich mit Automatisierung sowie mit per Internet vernetzten Objekten und ihrer Auswirkung auf unser Leben.

Recherche, eine Design-Serie zum Thema „Internet der Dinge“ und Aspekte wie Datensicherung und Datenschutz spielen wichtige Rollen bei ihrem Projekt. Sie lässt andere, etwa über ihren YouTube-Kanal, an ihrem Schaffensprozess teilhaben, um das Interesse für Experience Design und seine Rolle in der Gesellschaft und Kultur zu wecken.

Verfolge Andreas Fortschritte im Rahmen der Residency auch auf Instagram und Medium.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden.

Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube aufzuheben.

Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen. YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden

Nadine Kolodziey verschiebt visuelle Grenzen mit der UNDRAWN DRAWING Tour

Die Illustratorin Nadine Kolodziey, beheimatet in Frankfurt und Berlin, ist im Laufe der Adobe Creative Residency richtig durchgestartet. Ihre UNDRAWN DRAWING Tour, eine begehbare und durch Augmented Reality unterstützte Ausstellung ihrer Illustrationen, sorgt vielerorts für Aufmerksamkeit. So brachte sie ihre Ausstellung unter anderem auf die Frankfurter Bahnhofsviertelnacht oder auf die Adobe MAX nach LA, wurde von der PAGE gefeatured und hat in Tokio Wände bemalt. Überzeuge dich am besten selbst von ihr:

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden.

Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube aufzuheben.

Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen. YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden

Laura Zalenga verschiebt mit „Beauty of Age“ Perspektiven & Vorurteile

Creative Resident Laura Zalenga hat sich bereits seit Jahren auf Instagram einen Namen gemacht. Mit ihren künstlerischen Portraits konnte sie sich eine beachtliche Community aufbauen – und mit ihrem Residency-Projekt legt sie nun den Fokus auf neue Perspektiven:

Beauty of Age dreht sich um die offensichtlichen & verborgenen Schönheiten im Alter! Die gefühlvollen, dokumentarischen Fotografien sind eingebettet in authentische und berührende Zitate der porträtierten Menschen, was zu einer hautnahen Erfahrung für den Betrachter führt. Schau dir einige von Lauras schönsten Bildern an und surfe unbedingt mal bei Beauty of Age vorbei!

Überzeugt? Das musst du jetzt tun!

In 2019 kannst du dich vom 7. Januar bis zum 7. Februar für die Creative Residency bewerben! Einschränkungen gibt es im Prinzip keine, denn Adobe sucht nach einer Vielzahl von Ideen, Menschen und Projekten, mit denen die Vielfalt der eigenen kreativen Community angemessen repräsentiert wird. Für das kommende Jahr werden Bewerbungen aus Kanada, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und erstmals auch Japan entgegen genommen. Das Jehr deiner Residency würde dann im Mai 2019 beginnen und im April 2020 enden.

Auf folgenden, kreativen Disziplinen liegt ein ganz besonderer Fokus bei der Auswahl der Creative Residents:

UI/UX Design

Video

Digitale Illustration

Design (Digital und Print)

Fotografie

Wenn dein Fachgebiet oben nicht aufgeführt ist, solltest du dich dennoch einfach bewerben, denn ein Blick auf Adobes Absolventen-Seite zeigt dir die Vielfalt der Bereiche und Stile, die in den vergangenen Jahren im Rahmen der Creative Residency erfolgreich waren. Lass dich also nicht abhalten, es auf jeden Fall zu versuchen.

So bewirbst du dich richtig

Zunächst solltest du dich in Ruhe mit der Website der Creative Residency und allen dort angebotenen Hilfestellungen auseinandersetzen. Ebenfalls wichtig ist, dass du dein Traumprojekt wirklich durchdenkst: Was ist deine Motivation? Was soll (und wird) das Projekt bewirken? Welche Materialien oder Unterstützungen benötigst du hierfür noch? Nimm dir die nötige Zeit, um durchdachte Antworten auf die Anwendungsfragen vorzubereiten.

Weitere Hilfestellungen bekommst du außerdem noch im Video der Residency-Absolventin Anna Daviscourt, in dem sie dir 5 Tipps für deine Bewerbung gibt. Viele weitere ausführliche Tipps für eine gute Bewerbung findest du im Artikel unserer Kollegen vom Adobe Create Magazin.

Darauf wird Adobe achten

Neben der Idee hinter dem Projekt und allem, was dazu gehört, berücksichtigt die Jury auch deine bisherige kreative Arbeit, Flexibilität beim Ausprobieren neuer Dinge, Berufserfahrungen und deine Bereitschaft, dich neuen Herausforderungen zu stellen. Als Paradebeispiel für eine frische und ausgefallene Bewerbung, die im Gedächtnis bleibt, schau dir hier das Bewerbungsvideo von Aaron Bernstein an, der im vergangenen Jahr mit Stop-Motion-Animation, Audio und Fotografie sein Projektkonzept vorgestellt hat. Außerdem solltest du auf folgende Fragen vorbereitet sein:

Beschreibe dein Projekt, einschließlich deiner Ziele & was du damit erreichen willst!

Wie baut dieses Projekt auf deiner bisherige Arbeit auf?

Welche kreativen Werkzeuge wirst du verwenden?

Welchen Arbeitsablauf möchtest du für dein Projekt anwenden?

Wie planst du, dein Projekt mit der Kreativ-Community zu teilen?

Was soll die kreative Community aus deinem Projekt lernen?

Was sind deine langfristigen Karriereziele und wie soll Adobe Creative Residency dir helfen, diese zu erreichen?

Zusätzlich zur Beantwortung der obigen Fragen musst du drei ältere Projekte und Links zu deinem Online-Portfolio und/oder deiner Behance-Seite teilen. Die Bewerbungen der ehemaligen Creative Residents Jessica Bellamy, Aundre Larrow und Rosa Kammermeier sind in dieser Hinsicht gute Beispiele, die du als Leitfaden für die Vorbereitung deiner Bewerbung nutzen solltest.

Wir hoffen, dass diese Informationen dir dabei helfen, eine erfolgreiche Bewerbung auf die Beine zu stellen & wünschen viel Glück dabei!

Übrigens: Unter folgendem Link kannst du dich dafür registrieren, Anfang Januar benachrichtigt zu werden, sobald Bewerbungen angenommen werden.