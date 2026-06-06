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Ab Juli: Südkorea lässt jedes Bild per KI scannen

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
4 Min. Lesezeit
Ab Juli: Südkorea lässt jedes Bild per KI scannen

Südkorea verpflichtet ab dem 1. Juli alle Foren und Online-Communities, jedes hochgeladene Bild vorab per KI zu prüfen. Die teure Filter-Software zahlen die Betreiber selbst. Genau dieses Pflicht-Modell verhandelt die EU gerade im Trilog zur Chatkontrolle.

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Der verpflichtende KI-Bildscan trifft Südkoreas Internet ab dem 1. Juli mit voller Wucht. Bisher mussten Plattformen nur Videos automatisch auf illegale Aufnahmen filtern, künftig gilt die Pflicht für jedes einzelne Foto. Betreiber wie das große Forum Ruliweb rechnen mit spürbaren Verzögerungen beim Upload und mit hohen Kosten für eigene Prüf-Server.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ab dem 1. Juli 2026 müssen südkoreanische Communities jedes hochgeladene Bild per KI mit einer staatlichen Verdachtsdatenbank abgleichen, mit sechsmonatiger Übergangsfrist.
  • Die Vorgabe erweitert das nach dem „N-ten-Raum“-Skandal von 2020 geschaffene Gesetz, das bislang nur Videos erfasste, per geänderter Durchführungsverordnung auf Standbilder.
  • Die Server-Hardware finanzieren die Betreiber selbst, mitten in der globalen Knappheit bei GPUs und Arbeitsspeicher.
  • Südkoreas Verfassungsgericht wies im Oktober 2025 zwei Beschwerden ab und stufte die Vorabprüfung nicht als Zensur ein.

Was ändert sich zum 1. Juli?

Geöffneter Epson-Flachbettscanner scannt ein Foto einer Wassermelone auf einem Holztisch
Südkorea erweitert seine Regelwerk von 2021 zur Bekämpfung von illegalen Sexaufnahmen und Deepfakes. Automatische Kontrollen erfassen nun auch Standbilder, nicht nur Videos

Grundlage ist Artikel 22-5 des südkoreanischen Telekommunikationsgesetzes samt zugehöriger Durchführungsverordnung. Das Regelwerk stammt aus dem Jahr 2021 und sollte die Verbreitung heimlich gefilmter Sexaufnahmen, von Deepfakes und von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger eindämmen. Bislang betraf die automatische Vorabprüfung nur Videodateien. Mit der geänderten Standbilder-Regel dehnt der Staat sie ab dem 1. Juli auf sämtliche Fotos aus.

Wie funktioniert die Prüfung technisch?

Lederschuhe mit Kamerobjektiv und Mini-Roboter auf weißem Grund
Südkoreas Medienkomitee prüft alle Bilder vor Veröffentlichung gegen eine Datenbank illegaler Inhalte. Nur staatliche oder zertifizierte Technologie ist zugelassen

Jedes Bild läuft vor der Veröffentlichung durch einen Abgleich mit einer Datenbank, die das südkoreanische Medien- und Kommunikationskomitee als illegal eingestuft hat. Zugelassen ist allein Technik, die der Staat stellt oder die binnen zwei Jahren eine offizielle Leistungsprüfung bestanden hat. Aus dem Messenger KakaoTalk, wo das System seit 2021 für Videos läuft, ist belegt, dass ein 100-Megabyte-Clip nach dem Upload bis zu eine Minute in der Prüfschleife hängt.

Warum trifft das gerade kleine Betreiber?

Ein gelber Kanarienvogel mit einer Lupe am Kopf in einem weißen Rahmen mit Text darunter
Plattformbetreiber tragen steigende Serverkosten. Seit 2025 treiben KI-Boom die GPU- und RAM-Preise in die Höhe, wodurch die 2021 empfohlene Ausstattung finanziell kaum noch tragbar ist

Die Server-Kosten tragen allein die Plattformbetreiber. Schon 2021 empfahl die Regierung Maschinen mit mindestens sechzehn Prozessorkernen, 128 Gigabyte Arbeitsspeicher und zwei leistungsstarken Grafikkarten. Seit der KI-Boom die Preise für GPUs und Arbeitsspeicher 2025 nach oben getrieben hat, ist diese Ausstattung für Foren ohne großes Budget kaum zu finanzieren. Der Betreiber von Ruliweb dokumentierte die Vorgaben in einer öffentlichen Mitteilung und warnte vor längeren Wartezeiten und sinkender Servicequalität.

Südkorea führt im Echtbetrieb vor, worüber die EU im Trilog noch streitet. Eine staatliche Filterpflicht für jedes Bild klingt nach Kinderschutz, in der Realität ächzen darunter vor allem kleine Betreiber und ihre Nutzer.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für die EU-Debatte?

Geschnitzte Holzmaske vor weißem Hintergrund mit Lupe vor rechtem Auge und Kamera-Linse im linken
Südkorea zeigt Folgen von Massen-Scanning: Fehlalarme bei Badekleidung und Memes. EU-Parlament lehnt anlassloses Scanning ab

Für Entscheider im DACH-Raum ist der Fall mehr als eine Meldung aus Fernost. Die EU verhandelt im Trilog zur Chatkontrolle über genau diese Frage, und das Parlament sprach sich im März 2026 gegen ein anlassloses Massen-Scanning aus. Südkorea zeigt, wie der verpflichtende Weg konkret aussieht. Aus der Praxis sind dort Fehlalarme bei Badekleidung oder harmlosen Memes belegt, und das Verfassungsgericht erklärte die Vorabprüfung trotzdem für rechtmäßig. Auch China bündelt seine Kontrolle gerade in einem nationalen KI-Gesetz.

Plattform- und Community-Betreiber mit koreanischen Nutzern sollten ihre Upload-Architektur und die Verträge mit Hosting-Partnern jetzt prüfen. Für Foren in der EU lohnt der Blick auf die Cybersecurity-Grundlagen und auf den Verlauf der Trilog-Verhandlungen, denn die technische Blaupause für eine Filterpflicht liegt nun vor. Wie weit ein VPN solche staatlichen Kontrollen aushebelt, bleibt allerdings begrenzt.

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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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