Unitree zeigt am 12. Mai den ersten kommerziellen Mecha-Anzug der Welt. 500 Kilogramm Stahl, 2,7 Meter hoch, Pilot im Cockpit, Startpreis 650.000 US-Dollar. Was die GD01 für die deutsche Robotik-Konkurrenz, für Sicherheitsdebatten und für den Industrie-Roboter-Markt insgesamt bedeutet.

Stellen Sie sich vor, ein 500-Kilogramm-Roboter steht vor Ihnen, klappt sich auf zwei Beinen zur Größe eines Doppelstockbus auf und schlägt eine Backsteinwand ein. Im Cockpit auf Brusthöhe sitzt ein Mensch und steuert das Ganze. Genau das hat Unitree-Gründer Wang Xingxing am 12. Mai 2026 auf Weibo vorgeführt. Die GD01 ist nach Unitree-Eigenangabe der erste serienreife bemannte Mecha-Roboter der Welt. Preis: ab 3,9 Millionen Yuan oder rund 650.000 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze

Unitree GD01 wiegt 500 kg, ist 2,7 Meter hoch und wechselt zwischen Zweibeiner- und Vierbeiner-Modus

Startpreis 3,9 Millionen Yuan, das entspricht 650.000 US-Dollar oder etwa 567.000 Euro

Demo-Video: Pilot im offenen Brustkorb-Cockpit, Roboter zerschmettert Backsteinwand, klappt sich auf vier Gliedmaßen um

Unitree-IPO in Shanghai geplant, Erlös rund 608 Millionen US-Dollar für Robotik-Forschung

Was kann die GD01 wirklich?

Roboter wechselt in Sekunden vom aufrechten Gang in vierbeinigen Krabbelmodus. Titan-, Aluminium- und Carbonskelett mit LiDAR und Tiefenkameras

Das Demo-Video zeigt einen Roboter, der aufrecht geht und in Sekunden in einen vierbeinigen Krabbel-Modus umklappt. Dabei beugt sich die gesamte Maschine nach hinten, faltet die Beine ein und verlagert den Schwerpunkt nach unten. Die Materialbasis besteht aus hochfester Legierung, das Skelett aus Titan- und Aluminiumelementen, Verkleidungen aus Carbon. Sensorik: LiDAR, Tiefenkameras, eine inertiale Messeinheit für die Gleichgewichtskontrolle, Drucksensoren in den Gelenken.

Die Krafterzeugung stammt aus Unitrees eigenentwickelten Hochdrehmoment-Motoren. Was Unitree bislang nicht veröffentlicht: Akkulaufzeit, autonome Reichweite, Traglast pro Glied und genaue Geschwindigkeit. Die wesentlichen Performance-Kennzahlen fehlen, und ohne sie ist die Einsatzfähigkeit jenseits von Demos schwer einzuschätzen. Selbst die Cockpit-Ausstattung wirkt provisorisch. Bei einer Drehung in den Vierbeiner-Modus dreht sich der Sitz nicht mit, der Pilot würde mit angewinkelten Knien zur Decke schauen.

Bitte verwenden Sie den Roboter freundlich und sicher.“ — Unitree, Begleittweet zur GD01-Vorstellung am 12. Mai 2026 — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer kauft so etwas?

GD01-Roboter für 650.000 Dollar richtet sich an Konzerne, Themenparks und Sammler, nicht an industrielle Logistik oder Fertigung

Bei 650.000 US-Dollar liegt die GD01 fest im Bereich von Konzern-Demos, Themenpark-Attraktionen und Ultra-Luxus-Sammlern. Industrielle Anwendungen sind theoretisch denkbar in Katastropheneinsatz, Bauinspektion oder gefährlichem Gelände, aber Unitree hat diesen Case nicht ausgearbeitet. Für reale Logistik oder Fertigung sind die bestehenden Industrie-Roboter von Kuka, Yaskawa oder ABB deutlich günstiger und zuverlässiger.

Der eigentliche strategische Punkt liegt im Symbol-Wert. Unitree positioniert sich als Hersteller, der spektakuläre Konzepte serienreif liefert. Allein im Vorjahr lieferte das Unternehmen über 5.500 humanoide Roboter aus, während Tesla, Figure AI und Agility Robotics jeweils nur rund 150 Einheiten verkauften. Chinesische Hersteller stellten 2025 fast 90 Prozent der globalen Humanoid-Auslieferungen, so Marktforscher Omdia.

Die GD01 dient als Marketing-Spitze einer breiteren Industrieoffensive: Wer beim Mecha-Anzug überzeugt, gilt automatisch auch beim G1-Humanoiden für 6.000 US-Dollar als ernsthafter Player.

Wo bleibt die deutsche Robotik?

Deutsche Hersteller dominieren mit spezialisierten Industrierobotern für Schweißarbeiten, kollaborativen Cobots und ergonomischen Exoskeletten, besonders in Europa und Nordamerika

Deutsche Hersteller wie Kuka, Bosch Rexroth und German Bionic haben ihre Stärke in der industriellen Spezialisierung. Schwere stationäre Roboter für Schweißarbeiten, kollaborative Cobots für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, Exoskelette für die ergonomische Entlastung.

In diesem Segment führen sie weiterhin, vor allem in Europa und Nordamerika. Bei den humanoiden Konsumenten- und Demo-Robotern hingegen klafft eine Lücke, die durch chinesische Skalierung gerade strukturell ausgebaut wird.

Für deutsche Mittelständler aus der Fertigungsbranche bedeutet das eine doppelte Aufgabe. Zum einen müssen sie verstehen, welche Robotik-Klasse zu welchem Aufgaben-Cluster gehört. Wer einen Greifroboter für Verpackungsstraßen sucht, ist mit etablierten Industrie-Anbietern besser bedient als mit einem Humanoiden.

Zum anderen lohnt der Blick auf chinesische Demo-Modelle, weil sie Aufschluss geben über Geschwindigkeits- und Skalierungs-Cycles, die in zwei bis drei Jahren auch industrielle Anwendungen treffen werden. Eine Übersicht zum aktuellen Stand der Robotik 2026 hilft bei der Einordnung.

Welche regulatorischen Fragen stellt die GD01?

500-Kilogramm-Roboter mit Pilot: Zulassung und Haftung in Deutschland und der EU bleiben ungeklärt. Unitree nennt keinen Export-Termin

Ein 500-Kilogramm-Roboter, in dem ein Mensch sitzt, ist kein klassischer Industrieroboter und kein Kraftfahrzeug. Die Frage nach Zulassung, Haftpflicht und Betriebserlaubnis im öffentlichen Raum ist in Deutschland und EU-weit unbeantwortet. Unitree selbst hat keinen Export-Termin für die EU oder die USA angekündigt, was vermutlich an genau diesen offenen Punkten liegt.

Wer den Roboter im Hof seiner Fabrik laufen lässt, bewegt sich vermutlich in einer Grauzone zwischen Maschinenrichtlinie und Arbeitsschutz. Wer ihn im öffentlichen Raum führen will, müsste eine Sondergenehmigung erwirken.

Unitree hat dazu eine bemerkenswerte Bitte an Käufer formuliert: „Wir bitten alle Nutzer, keine gefährlichen Modifikationen vorzunehmen oder den Roboter in gefährlicher Weise zu verwenden.“ Was das praktisch bedeutet, bleibt offen. Die Aussage liest sich wie ein Aufruf, keine Waffen am Roboter zu montieren. Das ist im chinesischen Recht eine ernstzunehmende Aufforderung, in westlichen Märkten würde eine solche Selbstverpflichtung höchstwahrscheinlich nicht ausreichen.

Die GD01 ist weniger ein Produkt als eine Aufforderung an die deutsche Robotik-Industrie. Wer 2026 noch glaubt, Mittelständler kaufen klassische Industrieroboter wie 2010, hat den Sprung zur China-Geschwindigkeit nicht eingeplant. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

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