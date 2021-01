Videos unterwegs oder im Hotel schauen mit „4K Video Downloader“

Download und Installation des Tools

Die Installationsdateien findest du auf der Webseite des Anbieters 4K Download. Wir haben auf einem Windows 10-System getestet und entsprechend die Windows-Version heruntergeladen. Unsere Installationsdatei landete also im Download-Ordner.

Beim doppelten Mausklick auf die .exe-Datei läuft ein ganz normaler Installationsprozess ab. Zunächst werden die eigentlichen Installationsdateien aus dem Internet geladen und das Betriebssystem auf die passende Konfiguration hin analysiert. Dadurch dauert es etwas, bis der grüne Fortschrittsbalken erscheint. Dann geht es aber recht flott.

Funktionsumfang und Eigenschaften des 4K Video Downloaders

Die meisten Video Downloader sind spezialisiert auf ein bestimmtes Portal. Nicht so das 4K-Tool. Mit ihm kannst du auf die folgenden beliebten Plattformen zugreifen:

YouTube

Vimeo

Twitch (für aufgezeichnete Streams)

TikTok

Soundcloud

Metacafe

Likee

Flickr

Facebook

DailyMotion

Die Downloads lassen sich in unterschiedlichen Formaten speichern:

a) Videoformate:

MP4

FLV

MKV

b) Audioformate:

3GP

MP3

M4A

OGG

Bei dem Tool handelt es sich um eine Desktop-Software, die die Entwickler für die drei wichtigsten Betriebssysteme bereitstellen:

Windows

macOS

Ubuntu-Linux

Aber der 4K Video Downloader hat noch eine Menge mehr zu bieten. Hier sind die wichtigsten Funktionen:

Automatischer Download neuer Videos von abonnierten YouTube-Kanälen,

Intelligenter Modus zur selbständigen Anwendung favorisierter Einstellungen für alle zukünftigen Downloads,

Download von 3D- und 360°-Videos,

Proxy-Setup zur Umgehung von regionalen Restriktionen (wenn bspw. ein Video nicht für Deutschland freigegeben wurde),

(wenn bspw. ein Video nicht für Deutschland freigegeben wurde), Extrahieren von Anmerkungen und Untertiteln in über 50 Sprachen,

Downloads in höchster Qualität in 4K bis hin zu 8K,

Download kompletter Playlists und Kanäle in einem Durchgang,

Download privater Inhalte von YouTube,

Erlaubt den Download von altersbeschränkten Inhalten, Später-ansehen- und geliketen Playlisten,

Download eingebetteter YouTube-Videos von jeder Webseite

Die Download-Leistung ist stark. Es dauert nur wenige Sekunden, um ein Video nach der Auswahl zu analysieren und den Download zu starten. Das ist völlig unabhängig vom Format und der Auflösung des Videos. Und der Download selbst erfolgt ebenfalls sehr geschmeidig.

In den Einstellungen kannst du festlegen, ob und wie viele Downloads du parallel durchführen willst. Die maximale Anzahl ist 7 (Pro-Version). Allerdings warnt das Tool auch davor, dass Youtube bei zu vielen gleichzeitigen Downloads zeitweilig deine IP-Adresse sperren kann.

Der 4K Video Downloader gibt dir auch die Möglichkeit, die Download-Geschwindigkeit einzustellen. Bei einem breitbandigen Internet-Anschluss kannst du die Einstellung auf voller Geschwindigkeit belassen. Für einen weniger potenten Anschluss empfiehlt sich die Drosselung, um die Leitung nicht zu überlasten und Abbrüche der Downloads zu riskieren.

Start und grundlegende Einstellungen des 4K Video Downloaders

Wenn du die Kostenlos-Version nutzt, kannst du jetzt schon loslegen. Immerhin stehen dir damit bereits 30 Downloads pro Tag zur Verfügung.

Wie üblich befinden sich ganz oben das Hauptmenü und darunter eine Tool-Leiste. Unter dem Menüpunkt „Werkzeuge“ findest du den Eintrag „Einstellungen“

Diesen Bereich erreichst du auch mit Klick auf die gekreuzten Werkzeuge in der Tool-Leiste. Die Einstellungsoptionen verteilen sich auf die Tabs „Allgemein“, „Verbindungen“ und Mitteilungen.

Ganz oben auf dem Tab „Allgemein“ hast du die schon erwähnte Möglichkeit, die Anzahl der parallelen Threads beim Download einzustellen. Alle anderen Checkboxen erklären sich von selbst.

Auf dem zweiten Tab legst du die genutzte Geschwindigkeit der Downloads fest. Darunter hast du die Option, eine Proxy-Verbindung einzurichten. Du kennst sicher auch die YouTube-Meldungen, dass das gewünschte Video in deinem Land nicht abgespielt werden darf. Solchen ärgerlichen Vorfällen gehst du damit aus dem Weg.

Auf dem Tab „Mitteilungen“ legst du fest, in welchen Fällen die Software dich informieren und wann es eine Bestätigung von dir einholen soll. Auch das ist selbsterklärend.

Lizenz-Aktivierung

Eine Lizenz musst du nur dann aktivieren, wenn du eine der Bezahl-Versionen nutzt. Die Aktivierung schaltet die erweiterten Features für dich frei. Die Aktivierungssektion findest du als Unterpunkt im Menü „Werkzeuge“. Oder du klickst auf den großen goldenen Schlüssel in der Tool-Leiste.

Den mit dem Kauf einer kostenpflichtigen Version erhaltenen Lizenzschlüssel gibst du in das Eingabefeld ein und klickst auf „Aktivieren“. Hast du bisher die Free-Version genutzt und willst upgraden, dann klicke auf den Button „Lizenz erhalten“ und folge den vorgegebenen Schritten. Anschließend erhältst du eine Bestätigung, welche Version du jetzt nutzt.

Video downloaden

Zunächst ist alles so, wie von anderen Downloadern gewohnt. Du suchst in deinem Browser das gewünschte Video und kopierst die URL aus der Adressleiste in die Zwischenablage. Das bekommt die 4K-App allerdings bereits mit und zeigt es an.

In dem grünen runden Button mit dem weißen Kreuz, der sich ganz links in der Tool-Leiste befindet, ist das rote YouTube-Symbol erschienen. Es genügt, auf den Button zu klicken. Der 4K Video Downloader navigiert jetzt selbständig zu der Adresse und analysiert das Video.

Im Anschluss bekommst du dieses Fenster angezeigt. Du wählst aus, ob du ein Video oder nur die Audiospur herunterladen willst, welches Dateiformat und welche Qualität der Download haben soll. Danach klickst du auf „Herunterladen“.

Der Download startet und die App sortiert die Datei in den festgelegten Ordner ein.

Wenn du jetzt mit der Maus auf die angezeigte Video-Datei fährst, erscheint ganz rechts ein Kreuz zum Löschen des Listeneintrags und darunter findest du 3 senkrechte Punkte zum Öffnen eines kleinen Menüs, wie auf dem Bild oben dargestellt.

Hier kannst du zum Beispiel das Video abspielen lassen oder den Ordner öffnen, in dem sich das Video befindet.

Intelligenter Modus

Damit du nicht bei jedem Video-Download erneut die Einstellungen erneut vornehmen musst, gibt es den intelligenten Modus.

Du klickst auf die Glühbirne rechts neben dem grünen Button und kommst auf die oben gezeigte Auswahl-Sektion. Wenn du die Checkbox aktivierst, verwendet die Software die hier vorgenommenen Einstellungen für alle folgenden Downloads.

Download mehrerer und neuer Videos eines Kanals

Zum Kanal-Download kommst du mit Klick auf das YouTube-Symbol auf der rechten Seite der Tool-Leiste. Es erscheint der folgende Screen:

Anschließend suchst du im Browser den gewünschten YouTube-Kanal und kopierst die URL des Kanals aus der Adresszeile in die Zwischenablage. Nun klickst du auf das grün-weiße Plus-Symbol in diesem Screen.

In der folgenden Bildschirmanzeige kannst du bei Bedarf Einstellungen zu den Downloads vornehmen, oder du belässt sie so, wie sie sind.

Jetzt hast du die Möglichkeit, alle im Kanal vorhandenen Videos herunterzuladen, indem du den Button „Download vorhanden“ drückst. Mit Klick auf den Button „Abonnieren“ abonnierst du den Kanal. Das bedeutet, der 4K Video Downloader lädt automatisch jedes ab diesem Zeitpunkt neu in dem Kanal erscheinende Video herunter.

Zum besseren Verständnis: Dieses Abonnieren im 4K-Tool hat nichts mit den Kanalabonnements zu tun, die du auf YouTube vornimmst. Es werden nur die YouTube-Kanäle auf neue Videos überwacht, die du hier in der App abonnierst.

Download einer kompletten Playlist

Für eine Playlist gibt es keine spezielle Download-Sektion. Du kopierst einfach die URL eines Videos aus der gewünschten Playlist und klickst auf den runden grün-weißen Plus-Button in der Tool-Leiste. Der 4K Video Downloader erkennt selbständig, dass das Video Bestandteil einer Playlist ist.

Du bekommst eine entsprechende Info angezeigt. Nun kannst du wählen, ob du nur den einzelnen Clip, oder die gesamte Playlist herunterladen willst. Klicke einfach auf den passenden Button.

Private Inhalte und Videos mit Altersbeschränkung

Für diese Funktion musst du dich in der Software bei YouTube mit deinen Zugangsdaten anmelden.

Den Anmeldebutton findest du in den allgemeinen Einstellungen ganz unten. Ist die Anmeldung erfolgt, startest du den Download wie bei jedem anderen Video.

Anleitung und Hilfe

Ganz rechts in der Tool-Leiste befindet sich ein runder blauer Button mit einem Fragezeichen. Ein Klick darauf leitet dich zu einer umfangreichen Hilfe-Sektion auf der Webseite des Anbieters weiter.

Hier findest du jede Menge Anleitungsvideos, Text-/Bild-Beschreibungen, FAQs und sogar einen Blog. Da sollte es auf jede Frage zum Tool eine Antwort geben.

Preisgestaltung

Die Entwickler bieten das Tool in 3 Versionen an. Neben einer eingeschränkten Free-Variante mit In-App-Werbung gibt es die Persönliche Version für aktuell 14,28 EUR und die Pro-Version für 42,84 EUR. Den größten Funktionsumfang bietet die Pro-Version, die auch eine kommerzielle Nutzung gestattet.

Fazit

Wozu braucht man einen Video Downloader? Man kann sich doch die Videos alle online ansehen. Das stimmt zwar, aber offensichtlich besteht doch Bedarf. Sonst würde es diese Tools gar nicht geben.

Eine Zielgruppe sind Vielreisende, die unterwegs oft mit instabilen, schmalbrüstigen Internetverbindungen zu kämpfen haben. Sie können sich die Videos vor Reiseantritt herunterladen und später offline anschauen.

Aber es gibt auch viele User, die sich aus anderen Gründen Videos von YouTube und anderen Plattformen auf den eigenen Rechner holen. Ich lade mir zum Beispiel immer mal komplette Alben von meinen Lieblingsbands herunter. So kann ich die Musikvideos ohne die nervigen Werbeunterbrechungen genießen, die ich beim Online-Streaming jedes Mal erst wegklicken muss.

Aber egal, was deine Gründe für Video-Downloads sind. Der 4K Video Downloader ist dafür das richtige Tool. Der Funktionsumfang ist beeindruckend und stellt ihn über alle Konkurrenztools. Dennoch ist die Arbeitsoberfläche aufgeräumt und die Bedienung intuitiv.

In unserem Test hat das Tool alle Aufgaben ohne irgendwelche Probleme und in gutem Tempo erfüllt. Sollte dennoch mal etwas unklar sein, findest du auf der Webseite des Anbieters sicher die Antwort. Und die aufgerufenen Preise für die kostenpflichtigen Versionen fressen kein Loch in deinen Geldbeutel, zumal es Einmalzahlungen sind.