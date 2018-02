Inspiration: 44 gelungene Corporate Identities (plus Photoshop-Tipps für was eigenes)

Das Corporate Design (CD) bestimmt als Teil der Corporate Identity (CI) das Gesicht deines Unternehmens. Das Logo (und auch Elemente daraus) bestimmen das Erscheinungsbild aller Geschäftspapiere, wie Visitenkarten, Briefpapier und -Umschläge, aller Werbemittel, wie Flyer und Broschüren und natürlich der digitalen Auftritte, wie der Website oder – stark im Kommen – der App des Unternehmens.

Spannend wird es, wenn neben diesem “Standardprogramm” noch Besonderheiten wie etwa eine passende Arbeitskleidung, Autobeschriftungen oder gar Schreibtische, Büroräume und Autos (eher üblich) oder Yachten (eher unüblich) dazu kommen, wie in dieser Kollektion zu sehen.

Zwischen den Beispielen findest du, wie inzwischen gewohnt, einige Tipps zur Umsetzung deiner eigenen Corporate Identity mit Photoshop.

Designer: Valeria Ruiz-Schulze



© Valeria Ruiz-Schulze

Designer: Pete Gardner



© Pete Gardner

Designer: Tiago Campea



© Tiago Campea

Designer: Pavel Emelyanov, Eskimo



© Pavel Emelyanov, Eskimo

Designer: Nikolay Boyanov



© Nikolay Boyanov

Designer: Masif



© Masif

Designer: Nina Georgieva



© Nina Georgieva

Designer: Dora Klimczyk



© Dora Klimczyk

Designer: Russell Shaw



© Russell Shaw

Designer: Kempeli Design e Comunicação



© Kempeli Design e Comunicação

Designer: Yohanes Raymond



© Yohanes Raymond

Designer: Necon



© Necon

Designer: Eduardo dos Santos, Juliano Simoes da Rocha, Estúdio Vii



© Eduardo dos Santos, Juliano Simoes da Rocha, Estúdio Vii

Designer: FERNANDA?AMOS



© FERNANDA?AMOS

Designer: Roman Korolev



© Roman Korolev

Designer: Lukasz Ociepka



© Lukasz Ociepka

Photoshop-Tipp #1: Logo als Grundlage

01 Logo vergrößern

Enthält das Logo deines Kunden größere Flächen, so könntest du diese stilisiert als Grundlage in zahlreichen Drucksachen einsetzen. Hier zeigt das Bildlogo zwei Flächen, die mit einem weißen “Schwung” aufgeteilt sind. Dieser typische “Schwung” soll als gemeinsamer Nenner bei allen Drucksachen vorkommen. Die in diesem Artikel vorgestellten Beispiele zeigen ganz deutlich, dass oftmals ein einzelnes Element aus dem Logo, auf allen Medien dominant eingesetzt, reicht, um alles wie “aus einem Guss” wirken zu lassen.

02 Basis mit Inhalten füllen

Hier wurde etwa bei einem A4-Quadrat Falzflyer mit dem Verlaufswerkzeug ein grüner, linearer Verlauf aufgezogen. Mit dem Auswahlellipse-Werkzeug entstand eine sehr große Auswahl, die über Auswahl > Auswahl umkehren invertiert wurde. Auf einer neuen Ebene habe ich diese Selektion mit weißer Farbe gefüllt. Ist Weiß die Vordergrundfarbe, so halte die Alt-Taste gedrückt und drücke dann die Rückschritttaste (um mit der Hintergrundfarbe zu füllen, halte dabei statt der Alt- die Strg-Taste gedrückt). Hier wurden schon erste Inhalte, wie etwa Überschriften, eingefügt.

Designer: CASERNE, David Tremblay, Elizabeth Beaudoin, Ugo Varin



© CASERNE, David Tremblay, Elizabeth Beaudoin, Ugo Varin

Designer: Bruno do Nascimento



© Bruno do Nascimento

Designer: Higher



© Higher

Designer: Átika Usina Criativa



© Átika Usina Criativa

Designer: THUMB DESIGN



© THUMB DESIGN

Designer: Sergey Tarasenko



© Sergey Tarasenko

Photoshop-Tipp #2: Fotos als neutrale Grundlage

01 Schatten als Basis

Fotos können dem Unternehmen ein Gesicht geben und bieten eine schöne Abwechslung zum Logo als Stilelement. Bei dieser Unternehmensbroschüre etwa dient das Foto als Coverbild. Natürlich wurde auch das Logo eingefügt. Das Grün des Buttons entspricht dem dunklen Grün des Bildlogos.

Damit der Text mit seiner weißen Farbe gut zu lesen ist, wurde im Hintergrund auf einer eigenen Ebene mit dem Verlaufswerkzeug ein Verlauf von der Vordergrundfarbe (Schwarz) zu Transparent über den unteren Teil des Bildes gezogen. Über die Ebenendeckkraft wurde der Effekt etwas abgeschwächt. Der Text hat zusätzlich einen leichten Schlagschatten als Ebenenstil erhalten.

02 Auf allen Medien umsetzen

Natürlich sollte auch die Website des Unternehmens die festgelegten Stilelemente aufgreifen, damit das Gesamtbild schlüssig bleibt. Im Beispiel sind das etwa das Porträtfoto der Unternehmensbroschüre, sowie deren allgemeine Farbgebung.

Designer: Ortografika, Magdalena Lauk, Joanna Namyslak, Michal Leonczuk, Marcin Dabrowski



© Ortografika, Magdalena Lauk, Joanna Namyslak, Michal Leonczuk, Marcin Dabrowski

Designer: Abdulaziz Aljafen



© Abdulaziz Aljafen

Designer: Ghost



© Ghost

Designer: Bluerock Design



© Bluerock Design

Designer: Josip Kelava



© Josip Kelava

Designer: Khansa’a Abu Naji



© Khansa’a Abu Naji

Designer: Samuel Hoh



© Samuel Hoh

Designer: Jirí Chlebus



© Jirí Chlebus

Designer: b2s6



© b2s6

Designer: abed marzouk



© abed marzouk

Designer: Matt Vergotis



© Matt Vergotis

Designer: ARENAS lab, Irina Shoya



© ARENAS lab, Irina Shoya

Designer: bobby galvez



© bobby galvez

Designer: infostyle.itembridge



© infostyle.itembridge

Designer: Pokras Lampas



© Pokras Lampas

Designer: Anagrama



© Anagrama

Designer: Heydays



© Heydays

Designer: Denis Olenik, Avivo



© Denis Olenik, Avivo

Designer: Mohd Almousa



© Mohd Almousa

Designer: Daru Sim



© Daru Sim

Designer: Rod Burkholz



© Rod Burkholz

Designer: Rui Granjo



© Rui Granjo