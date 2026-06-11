Das Longevity-Startup NewLimit hat in einer Series-C-Runde rund 378 Mio. Euro eingesammelt und wird damit auf etwa 2,7 Mrd. Euro bewertet. Auf dem Markt hat die Firma von Coinbase-Chef Brian Armstrong bislang kein einziges Produkt. Der Aufhänger für Entscheider liegt woanders: Eine KI-Pipeline soll Medikamente gegen das Altern finden.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

NewLimit, das Biotech-Unternehmen von Coinbase-Gründer Brian Armstrong, hat seine Finanzierungsrunde am 2. Juni 2026 öffentlich gemacht. Angeführt hat sie Founders Fund von Peter Thiel, dazu kamen neue Geldgeber wie Thrive Capital und Greenoaks. Für die DACH-Tech-Szene zählt vor allem die Methode hinter den Verjüngungs-Wirkstoffen, denn die Wirkstoffsuche läuft über eine KI-Plattform.

Das Wichtigste in Kürze

Founders Fund führt eine Series C über rund 378 Mio. Euro an, die Bewertung von NewLimit verdreifacht sich auf etwa 2,7 Mrd. Euro.

Die erste Therapie zielt auf alkoholbedingte Lebererkrankungen und soll 2027 in die klinische Erprobung am Menschen gehen.

NewLimit setzt auf epigenetische Reprogrammierung und nutzt dafür eine selbst entwickelte KI- und Genomik-Plattform.

Mit Brian Armstrong (Coinbase) und Sam Altman (OpenAI) fließt erneut Kapital aus der Tech-Spitze in die Altersforschung.

Was genau hat NewLimit eingesammelt?

NewLimit sammelt in Series-C-Runde 378 Millionen Euro ein und erreicht Bewertung von 2,7 Milliarden Euro

Die Series-C-Runde brachte NewLimit rund 378 Mio. Euro ein und hebt die Bewertung auf etwa 2,7 Mrd. Euro, gut das Dreifache des Wertes von vor einem Jahr. Beteiligt waren neben Thrive Capital, Greenoaks und Quiet Capital auch Bestandsinvestoren wie Kleiner Perkins und Eli Lilly Ventures. Noch vor zwölf Monaten lag NewLimit mit einer 113-Mio.-Euro-Runde unter der Milliardenmarke.

Warum steckt KI im Kern des Geschäfts?

Firma entwickelt Reprogrammierungs-Medikamente mittels KI und Genomik, um alternde Zellen verjüngen zu können

Die Firma entwickelt Reprogrammierungs-Medikamente, die alten Zellen ihre jugendliche Funktion zurückgeben sollen. Den Weg dorthin liefert nach eigener Darstellung eine Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Genomik, mit der das Team eine große Zahl möglicher Wirkstoff-Kandidaten durchtestet. „Unsere frühe Arbeit hat die Künstliche Intelligenz und die Genomik-Technologie entwickelt, die nötig sind, um Medikamente zur Altersumkehr zu entdecken“, schreibt Mitgründer und CEO Jacob Kimmel in der Mitteilung des Unternehmens.

Hier fließt Tech-Kapital in ein Biotech-Wagnis, weil die Wirkstoffsuche inzwischen eine Software-Disziplin ist. Für deutsche Entscheider ist das die eigentliche Nachricht: KI verschiebt gerade, wo Forschung schnell genug wird, um Investoren zu überzeugen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie weit ist die Forschung wirklich?

NewLimit entwickelt Therapie zur Umprogrammierung von Leberzellen, die Regeneration nach Schäden und Alkoholkonsum beschleunigen soll. Erste klinische Studie beim Menschen 2027 geplant

Bisher hat NewLimit kein zugelassenes Produkt. Die erste Therapie reprogrammiert Leberzellen und soll Lebern helfen, sich schneller von Schäden und von Alkoholkonsum zu erholen. Ursprünglich rechnete das Team mit über einem Jahrzehnt bis zur ersten Studie am Menschen, jetzt soll sie bereits 2027 starten. Ob sich die Laborergebnisse auf den Menschen übertragen, muss diese Studie erst zeigen.

Wer sonst noch auf das Altern wettet

Tech-Milliardäre wie Sam Altman und Jeff Bezos investieren Milliarden in Biotech-Startups wie NewLimit, Retro Biosciences und Altos Labs

NewLimit reiht sich in eine Investitionswelle der Tech-Milliardäre ein. Sam Altman von OpenAI steckte rund 157 Mio. Euro in Retro Biosciences, und Altos Labs startete 2022 mit umgerechnet etwa 2,6 Mrd. Euro, hinter denen Berichten zufolge Amazon-Gründer Jeff Bezos steht. Diese Geldflüsse ähneln dem Muster, das auch die großen KI-Labore antreibt, wo Bewertungen wie bei OpenAI und Anthropic vor dem IPO regelmäßig neue Rekorde brechen.

Für den deutschen Mittelstand liefert NewLimit vor allem einen Frühindikator. Beobachten Sie, welche Forschungsfelder durch KI-gestützte Suche plötzlich kapitalfähig werden, denn dasselbe Prinzip greift längst in Materialforschung und Wirkstoffchemie. Arbeiten Sie mit Forschungspartnern, dann gehört deren KI-Pipeline auf die Prüfliste.

Mehr Newshunger?