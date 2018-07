25 kostenlose Bewerbungsvorlagen für deinen nächsten Top-Job

Eine ordentliche Bewerbung mit schick designtem Lebenslauf, der nicht mit Word zusammengestöpselt wurde, ist im Bewerbungsverfahren heutzutage mal mindestens die halbe Miete. Außergewöhnliche Gestaltung lässt eine Person in einem Licht erscheinen, in dem nicht jeder zu glänzen vermag. Im besten Falle macht die Bewerbung so viel her, dass sich potenzielle Arbeit- oder Auftraggeber prinzipiell schon vor dem Vorstellungsgespräch mit dem Herzen für dich entschieden haben. Dabei wollen wir dir heute helfen…

Also schwärmten wir aus (na gut, ich) und suchten die besten aktuellen Templates der besten Designer aus dem Weltennetz zusammen. Dabei fanden wir viele, sehr moderne, aber seriöse und auch ein paar verrückte, die man sicherlich nicht in jedem Falle benutzen sollte, die aber, wenn es passt, einfach passen. Alle dieser Templates sind so angelegt, dass du im Grunde nur noch deine Daten einpflegen musst und los kanns gehen. Natürlich kannst du die Templates auch nehmen und etwas ganz eigenes daraus machen. Gib dein Bestes…

//26 kostenlose HTML(!!)-Bewerbungsvorlagen für deinen nächsten Top-Job gibt es hier.//





Erstellt von: Sven Kaiser

Lizenz: Frei für die persönliche und kommerzielle Nutzung.





Erstellt von: Fernando Báez

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: spovv

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Asif Aleem

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung

Erstellt von: 4eck-media.de

Lizenz: Kostenpflichtig, aber dafür für deutsche Bewerbungen geeignet, inkl. Video zur Bearbeitung in InDesign & Word, weshalb wir diese Vorlage von unserer Partnerseite PSD-Tutorials.de trotzdem mitaufgenommen haben.





Erstellt von: Tilman Roeder

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Zee Que

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Georgian-Sorin Maxim

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Georgian-Sorin Maxim

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Ahmad Firoz

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: blugraphic

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.

Erstellt von: Ayoob Ullah

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Kevin Cdnc

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell, keine Derivate.





Erstellt von: Bro Luthfi

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: Abdullah Al Mamun

Lizenz: Frei für die persönliche Nutzung.





Erstellt von: Ola Hamdy

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: Maisie Everett

Lizenz: Frei für persönliche und kommerzielle Nutzung





Erstellt von: Mike Bradshaw

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: Hans-Jørgen Løken

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: Karim Tarek

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: Hadi Reda

Lizenz: Attribution.





Erstellt von: Tina Helsinki

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell.





Erstellt von: Fay Zodiac

Lizenz: Urhebernennung, nicht kommerziell, keine Derivate.





Erstellt von: Georgian-Sorin Maxim

Lizenz: Nicht kommerzielle Nutzung erlaubt.





Erstellt von: Demorfoza

Lizenz: Attribution Non-commercial.

(Update vom 17. Juli 2018. Der Beitrag erschien erstmals am 8. Juni 2014 und wurde seitdem regelmäßig aktualisiert.)

