Massachusetts steckt 25 Millionen Dollar in ein neues Quantenlabor am MIT, das Forschern aus Hochschulen, Behörden und Industrie offensteht. Das Geld ist ein staatlicher Zuschuss, der eine gleich hohe Bundesförderung spiegelt.

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Das Quantenlabor Quantum Systems Laboratory (QSL) entsteht mitten auf dem MIT-Campus in Cambridge. Gouverneurin Maura Healey und MIT-Präsidentin Sally Kornbluth stellten das Vorhaben Ende Mai vor, wenige Stunden vor der Abschlussfeier des Jahrgangs 2026. Der Bau soll noch in diesem Sommer beginnen.

Das Wichtigste in Kürze

Der Staat Massachusetts gibt bis zu 25 Millionen Dollar und spiegelt damit eine gleich hohe Bundesförderung.

Das QSL kombiniert einen Quantenrechner mit Sensoren und Quanten-Interconnects in einer gemeinsam nutzbaren Anlage.

Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant, danach rund 220 dauerhafte Stellen.

Genutzt wird es von MIT, UMass und Partnern aus Wirtschaft und Verteidigung.

Was genau wird gebaut?

Quantensensorik-Labor verbindet Hochleistungs-Quantenrechner mit Sensoren über physische Kanäle in vibrationsisolierter Umgebung

Das QSL versteht sich als geteilte Infrastruktur, ein „Werkzeugkasten“ für Quantentechnologie. Die Anlage soll erstmals Hochleistungs-Quantenrechner mit Sensoren und sogenannten Quanten-Interconnects über physische Kanäle verbinden. Weil Quantenzustände schon bei minimaler Störung zerfallen, kommt das Labor in eine schwingungsisolierte, abgeschirmte Umgebung in Gebäude 39. Die Idee dahinter: externe Entwickler, Rüstungskonzerne und Hochschulen testen eigene Komponenten an aktiver MIT-Infrastruktur.

Woher kommt das Geld?

MIT erhält 25 Millionen Dollar Staatsförderung aus Stabilisierungsfondszinsen für Quantenforschung, ergänzt durch eigene Mittel und weitere 25 Millionen Dollar Bundesgeld

Die staatlichen 25 Millionen Dollar stammen aus dem Commonwealth Federal Match and Debt Reduction Fund, der sich aus Zinsen des Stabilisierungsfonds speist. MIT legt eigene und gespendete Mittel dazu, deren Höhe nicht genannt wurde, plus weitere 25 Millionen Dollar Bundesgeld. Umgerechnet entspricht der staatliche Anteil rund 21,75 Millionen Euro.

Quantenrechner lösen irgendwann Probleme, an denen klassische Maschinen scheitern. Spannend ist, dass MIT die Anlage öffnet, statt sie hinter verschlossenen Türen zu betreiben. Genau dieser Zugang entscheidet, ob aus Forschung Wertschöpfung wird. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie ordnet sich das international ein?

Illinois investiert 500 Millionen Dollar in ein Quantenzentrum in Chicago. Anwendungen sind Verschlüsselung, Molekülanalyse und effizientere KI

Im Vergleich wirkt die Summe überschaubar. Der Bundesstaat Illinois finanziert ein Quantenzentrum mit 500 Millionen Dollar auf einem 128 Hektar großen Areal in Chicago. Kornbluth nennt als praktische Anwendungen Verschlüsselung, das Aufspüren geringster Molekülmengen im Blut und effizientere KI. Für den DACH-Raum ist relevant, dass Quantenfortschritt direkt auf die Krypto-Frage durchschlägt. Wer heute Daten abgreift, könnte sie später entschlüsseln, ein Risiko, das auch das BSI auf der Agenda hat.

Was sollten Entscheider mitnehmen?

Das Quantum Science Lab zeigt Quantencomputing als Industrie-Technologie. Unternehmen sollten auf quantensichere Verschlüsselung migrieren und langfristig schützenswerte Daten identifizieren

Konkrete Produkte liefert das QSL nicht, wohl aber ein Signal. Quantencomputing verlässt die reine Grundlagenforschung und bekommt Industrie-Schnittstellen. Behalten Sie zwei Dinge im Blick: die Migration auf quantensichere Verschlüsselung und die Frage, welche Ihrer Datenbestände langfristig schützenswert sind.

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