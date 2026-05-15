Alphabets KI-Pharmaspross Isomorphic Labs hat am 13. Mai 2026 eine Series-B-Finanzierungsrunde über 2,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Lead-Investor ist Thrive Capital, GV und Alphabet selbst sind mit dabei. Das Geld soll dem 2021 aus DeepMind hervorgegangenen Unternehmen erlauben, erstmals eigene Wirkstoffe in klinische Studien zu bringen.

Geht es Ihnen auch so? Während deutsche Pharmariesen vorsichtig KI-Pilotprojekte fahren, baut Alphabet seit fünf Jahren still und leise einen Pharma-Konzern auf, der nun mit 2,1 Milliarden frischem Kapital den Sprung von Software zu echten Pillen wagt.

Das Wichtigste in Kürze

Series-B-Volumen: 2,1 Mrd. USD, Lead Thrive Capital

Erste eigene Wirkstoffe sollen 2026 in Phase-1-Studien gehen

CEO Demis Hassabis führt parallel Google DeepMind

Bestehende Partnerschaften mit Novartis und Eli Lilly seit 2024

Was Isomorphic Labs tatsächlich anders macht

AlphaFold 3 modelliert Wechselwirkungen zwischen Proteinen und Wirkstoffmolekülen und adressiert damit den kostspieligen Engpass der Wirkstoffentwicklung

Im Zentrum steht eine Plattform auf Basis von AlphaFold 3, dem Protein-Faltungs-Modell, das DeepMind 2024 vorgestellt hat. Während AlphaFold 2 noch die Struktur einzelner Proteine vorhersagte, modelliert AlphaFold 3 die Interaktion zwischen Proteinen und potenziellen Wirkstoffmolekülen. Genau diese Schnittstelle ist der teuerste Engpass in der klassischen Wirkstoffentwicklung. Klassische Pharma-Konzerne brauchen im Schnitt zehn Jahre und 2,5 Milliarden US-Dollar pro zugelassenem Medikament. Isomorphic verspricht, beide Werte um Größenordnungen zu drücken.

Warum die Runde strategisch wichtig ist

Isomorphic Labs erhält mit 10-Milliarden-Dollar-Bewertung Unabhängigkeit von Alphabet und wird eigenständiges Biotech-Unternehmen mit Thrive Capital als Lead-Investor

Bisher hing Isomorphic finanziell vollständig am Alphabet-Tropf. Mit Thrive Capital als Lead-Investor und einer externen Bewertung von rund 10 Milliarden Dollar bekommt das Unternehmen jetzt seine eigene Identität als reguläres Biotech. Das ist wichtig, weil die Partner Novartis und Eli Lilly bisher Milestone-Zahlungen leisteten, aber keinen Equity-Anteil hielten. Für klinische Studien braucht es viel Geld auf einen Schlag, das Alphabet allein kaum bereitstellen wollte.

Während deutsche Pharmakonzerne KI als Werkzeug betrachten, baut Alphabet einen kompletten KI-getriebenen Pharmakonzern. Wer hier nicht aufschließt, wird die nächste Generation der Wirkstoffe einkaufen müssen statt selbst entwickeln. Bayer und Merck sollten 2,1 Milliarden Dollar als Weckruf verstehen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was das für die deutsche Pharmaindustrie bedeutet

Deutsche Pharmakonzerne wie Bayer, Merck KGaA und Boehringer Ingelheim setzen auf KI-Partnerschaften statt Eigenentwicklung in der Arzneimittelforschung

Die deutsche Pharmaforschung investiert nach Bitkom-Zahlen jährlich rund 9 Milliarden Euro in F&E, davon fließt nur ein einstelliger Prozentsatz in KI. Bayer hat 2024 eine eigene Plattform namens „Joyn“ angekündigt, Merck KGaA arbeitet mit Cyrus Biotechnology, Boehringer Ingelheim mit Insilico Medicine. Alle drei Modelle sind Partnerschaften, keine vertikale Integration wie bei Alphabet. Isomorphics 2,1 Milliarden sind genug, um eine eigene klinische Pipeline aufzubauen, ohne weiterhin nur Werkzeuglieferant für andere zu sein. Damit verschiebt sich der Wettbewerb. Wenn die ersten Phase-1-Studien von Isomorphic 2026 starten und 2028 Phase-2-Daten liefern, würden deutsche Konzerne nicht mehr nur gegen Pfizer und Roche antreten, sondern gegen einen Tech-Konzern mit eigenem Pharma-Pipeline-Aufbau.

Die ehrliche Botschaft an Entscheider in der DACH-Pharmaindustrie lautet: KI ist hier kein Add-on mehr, sondern Konkurrent in der Wirkstoff-Entwicklung selbst. Wer 2026 noch über Pilotprojekte diskutiert, verliert zwei Jahre, die Alphabet bereits vorsprintet.

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