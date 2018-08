Beiwerk: Dutzende hochwertiger Texturen für deine Projekte

Texturen sorgen in einer Bildbearbeitung wie etwa Photoshop oder einer Software wie Cinema 4D schnell für ein Stück Realität. Dabei werden ganz unterschiedliche Oberflächen, wie etwa Stein-, Rost, Holz- oder Metallstrukturen benötigt. Ich habe haufenweise hochwertige Texturen zusammengestellt, die oft mit weiteren Dateien in einem Paket verpackt sind. So bekommst du mit einem Download gleich mehrere Texturen zu einem Thema.

Anzahl: 30 Texturen

Urheber: RoundedHexagon

Stil: Polygone

Anzahl: 5 Texturen

Urheber: ElNaso

Stil: Stein

Anzahl: 1 Textur

Urheber: redwolf518stock

Stil: Knochen

Anzahl: 11 Texturen

Urheber: premiumpixels.com

Stil: Papier

Anzahl: 200 Texturen

Urheber: Saltaalavista

Stil: Gemischt

Anzahl: 5 Texturen

Urheber: alienvalley.com

Stil: Dreck

Anzahl: 10 Texturen

Urheber: Chris Spooner

Stil: Vektoren

Anzahl: 8 Texturen

Urheber: th3rion

Stil: Grunge

Anzahl: 25 Texturen

Urheber: Florin Gorgan

Stil: Grunge

Anzahl: 34 Texturen

Urheber: Syntetyc

Stil: Boden

Anzahl: 9 Texturen

Urheber: Sirius-sdz

Stil: Gemischt

Anzahl: 6 Texturen

Urheber: graphicburger.com

Stil: Holz

Anzahl: 15 Texturen

Urheber: mercurycode

Anzahl: 3 Texturen

Urheber: Freepik

Stil: Holz

Anzahl: 8 Texturen

Urheber: graphicburger.com

Stil: Stein

Anzahl: 12 Texturen

Urheber: Chris Spooner

Stil: Grunge

Anzahl: 20 Texturen

Urheber: creativetail.com

Stil: Grunge

Anzahl: 200 Texturen

Urheber: EurukaTT

Stil: Gemischt