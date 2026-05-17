Hätten Sie ein Schreiben aufgemacht, das aussah wie Post von Ihrer Telekom — und zweifeln dann, weil plötzlich 420 Euro gefordert werden? Mehr als 15.000 Menschen in Deutschland ging es genau so. Die Verbraucherzentrale hat eine Sammelklage gegen die 1N Telecom GmbH eingereicht. Betroffene können sich noch ins Klageregister eintragen und ihr Geld zurückholen.

Das Wichtigste in Kürze

Über 15.000 Beschwerden zwischen Januar 2023 und Juni 2025 in den Verbraucherzentralen

1N Telecom forderte rund 420 Euro Schadenersatz pro Person, oft 419,88 Euro genau

Sammelklage liegt beim OLG Hamm, Aktenzeichen I-13 VKl 3/25

Vor allem ältere Menschen sind betroffen, viele haben bereits gezahlt

So funktioniert die mutmaßliche Masche

1N Telecom GmbH aus Düsseldorf bewirbt per Post 24-Monats-Verträge für Festnetz und DSL zu 34,99 Euro monatlich mit Anschreiben ähnlich der Telekom-Optik

Das Geschäftsmodell der 1N Telecom GmbH aus Düsseldorf folgt einem klaren Muster. Verbraucher erhalten Post mit dem Angebot eines 24-Monats-Vertrags für Festnetz und DSL-Internet zum monatlichen Preis von 34,99 Euro. Der Aufbau des Anschreibens erinnert nach Einschätzung vieler Empfänger an Post der Deutschen Telekom — zum Beispiel durch Sprache, Layout und Tarifbezeichnungen.

Wer unterschreibt und das Schreiben zurücksendet, hat einen Vertrag mit einem anderen Anbieter abgeschlossen. Die 14-tägige Widerrufsfrist verstreicht oft, bevor der Irrtum auffällt. Sobald die Telefonnummer-Portierung scheitert, weil Betroffene diese ablehnen, kündigt 1N Telecom den Vertrag und stellt eine Schadenersatzforderung von 419,88 Euro. Diese Summe wird per Mahnung, später per Inkassoschreiben durchgesetzt. Mittlerweile gibt eine TPI Investment GmbH an, die Forderungen abgetreten bekommen zu haben.

Was die Gerichte bereits entschieden haben

Landgericht Düsseldorf erklärt Schadenersatzpauschale für unzulässig. Vzbv reicht Sammelklage ein, da Pauschale nicht zum tatsächlichen Schaden passt

Das Landgericht Düsseldorf hat die Schadenersatzpauschale schon 2023 in einem Einzelverfahren für unzulässig erklärt (Az. 38 O 182/23). Die Pauschale stand in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zum tatsächlichen Schaden, urteilte das Gericht. Auf diese Argumentationslinie stützt der vzbv jetzt seine Sammelklage. Klagebefugnis und Faktenlage sind solide, das Verfahren läuft seit Dezember 2025.

Eine Garantie auf Rückzahlung gibt es trotzdem nicht. Sammelklagen können auch verloren gehen. Wer sich angemeldet hat und das Gericht entscheidet gegen die Verbraucher, ist an das Urteil gebunden und kann nicht mehr individuell klagen. Bei der bisherigen Faktenlage zu 1N Telecom dürfte das Risiko aber überschaubar sein.

Die Konstruktion erinnert an klassische Cold-Calling-Maschen aus der Mobilfunkbranche. Wer Eltern oder Großeltern in der Familie hat, sollte heute Abend einmal nachfragen, ob ein 1N-Telecom-Schreiben jemals den Postkasten erreicht hat.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer betroffen ist und was zu tun ist

1N Telecom fordert 420 Euro Schadenersatz nach Ablehnung der Telefonnummernportierung. Klage umfasst bezahlte und unbezahlte Forderungen

Drei Kriterien definieren die Anspruchsberechtigung. Ein Angebot der 1N Telecom per Post für einen 24-Monats-Vertrag liegt vor. Die Portierung der Telefonnummer wurde abgelehnt. 1N Telecom oder TPI Investment hat anschließend rund 420 Euro Schadenersatz gefordert. Ob die Forderung bereits gezahlt wurde oder nicht, spielt keine Rolle — die Klage umfasst beide Konstellationen.

Die Anmeldung zum Klageregister erfolgt kostenlos beim Bundesamt für Justiz. Vor der Eintragung empfiehlt sich der Klage-Check der Verbraucherzentrale, der mit wenigen Fragen prüft, ob der individuelle Fall passt. Ein wichtiger Nebeneffekt: Die Anmeldung hemmt die Verjährung, ohne dass Betroffene selbst aktiv werden müssen.

Was Unternehmen aus dem Fall lernen können

Sammelklage zeigt Telekommunikationsanbietern: Akquise-Schreiben müssen deutlich vom bisherigen Anbieter unterscheiden, irreführende Layouts vermeiden und Schadensersatz transparent gestalten

Für seriöse Telekommunikationsanbieter ist die Sammelklage ein Lehrstück in Sachen Vertriebsregulierung. Drei Punkte verdienen Aufmerksamkeit. Erstens: Akquise-Schreiben müssen klar erkennbar machen, dass kein Bezug zum bisherigen Anbieter besteht. Layouts oder Formulierungen, die an etablierte Marktteilnehmer erinnern, schaffen rechtliche Angriffsflächen.

Zweitens: Pauschal angesetzte Schadenersatzforderungen müssen nachweisbar in der Höhe gerechtfertigt sein. Pauschalen, die alle Vertragsabbrüche gleich behandeln, halten der gerichtlichen Prüfung nicht stand.

Drittens: Verbraucherrecht greift heute schneller als früher. Mit der seit Oktober 2023 verfügbaren Abhilfeklage haben Verbraucherzentralen ein Werkzeug, das Massenverfahren effizient bündelt. Auch der aktuelle Bose-Fall zeigt: Unfaire Geschäftspraktiken werden öffentlich diskutiert und juristisch verfolgt.

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