Gewusst wie: Kostenlose E-Books für Designer und Entwickler

Wenn du ein Web-Designer oder -Entwickler bist, dann weißt du ja, dass du dich niemals genug weiterbilden kannst. E-Books bieten sich dafür an, denn hier erhältst du Lernstoff in komprimierter Form. Das ist vorteilhaft, denn unter Zeitmangel leidet wohl so ziemlich jeder Webworker. Ich habe mich daher für dich auf die Suche nach E-Books gemacht.

Jedes in diesem Beitrag vorgestellte E-Book ist völlig kostenlos, dabei aber qualitativ ansprechend. So kannst du dich schnell und elegant in ein Thema vertiefen. Mit dem folgenden sehr guten Dutzend dürftest du eine ganze Weile beschäftigt sein.

Dieses E-Book zeigt sehr anschaulich, wie du SVGs in Websites korrekt integrierst und welche Möglichkeiten das Dateiformat bietet. Sehr viele Beispiele runden den leichtverständlichen Text ab. Schritt-für-Schritt-Anleitungen sorgen für eine gute Umsetzbarkeit der gegebenen Beispiele.

Dateiformate: Online zu lesen (Web) | Markdown (Download von GitHub)

Autor: Joni Trythall

Ein sehr umfassendes Buch über JavaScript. Der Autor geht in die Tiefe und erklärt die Programmierung mit JavaScript ausführlich. Ein E-Book für Menschen, welche die Programmiersprache nicht nur oberflächlich lernen möchten.

Dateiformate: Online zu lesen (Web)

Autor: Dr. Axel Rauschmayer

In diesem E-Book erfährst du in 6 Kapiteln alles über das adaptive Webdesign. Von den Ursprüngen des Progressive Enhancement bis zur Umsetzung der Progressive Enhancement Prinzipien mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript.

Dateiformate: Online zu lesen (Web)

Autor: Aaron Gustafson

Auf 27 Seiten bringt dir Jacob Cass einiges über Typografie bei. Behandelt werden die Schlüssel-Klassifikationen der Typografie. Eine kurze Geschichte jeder Klassifikation und die Kern-Charakteristiken findet sich ebenso.

Dateiformate: PDF Download

Autor: Jacob Cass

11 gute Tipps verspricht dieses E-Book für alle, die eine WordPress-Seite installieren möchten. Wenn du ein WordPress-Neuling bist und WordPress noch nicht so oft installiert hast, dann ist dieses E-Book genau richtig. Es gibt dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit den wichtigsten Punkten zur Installation an die Hand.

Dateiformate: PDF Download

Autor: iThemes Media

In diesem E-Book zeigt dir Jeremy Saenz, wie du schnell Web-Applikationen mit der Programmiersprache GO erstellen kannst. In 15 Kapiteln führt der Autor durch die einzelnen Schritte der Programmierung.

Dateiformate: PDF Download | EPUB | Mobi | Online (Web)

Autor: Jeremy Saenz

Das E-Book befasst sich mit mobiklem Design unter Nutzung von WordPress und gibt Tipps für die beste Umsetzung. Erklärt wird auch, was responsives Webdesign ist und warum du es anwenden solltest. Mobile Themes werden ebenso vorgestellt, wie die Vorteile von mobilen Apps herausgearbeitet. Zudem bekommst du eine Menge Tipps, um eine Website mobilfreundlich zu gestalten.

Dateiformate: PDF Download

Autor: iThemes Media

Das E-Book enthält einige Übungen und interaktive Beispiele, sowie einige Schritt-für-Schritt-Anleitungen, damit du in Zukunft mit Canvas einfallsreich arbeiten kannst. Du solltest jedoch über Grundkenntnisse in HTML5 und JavaScript verfügen, denn dieses Buch beginnt nicht bei Null.

Dateiformate: Online (Web)

Autor: Josh Marinacci

Hier bekommst du ein sehr kurzes, doch recht gutes E-Book, das dir in nur 10 Schritten beibringen möchte, wie du gute Landingpages erstellst. Dabei kümmern sich die Autoren um den Unterschied zwischen einer Landingpage und einer Homepage und vor allem erläutern sie, warum es so wichtig ist, gute Landingpages zu erstellen.

Dateiformate: PDF Download

Autor: iThemes Media

The Book of Performance von Stojan Stefanov ist ein kostenloses E-Book zum Thema Website-Performance. Es beginnt mit der Konzentration auf die geschäftlichen Auswirkungen von Web-Performance, etwa warum Geschwindigkeit unter dem Strich zählt, und zeigt dir Änderungspotenziale zur Verbesserung der Ladegeschwindigkeit deiner Website.

Dateiformate: Online (Web)

Autor: Stojan Stefanov

11. A Practical Guide to Designing for the Web

Ein mit 5 Kapiteln einigermaßen umfassendes E-Book. Es werden Farbgebungen, Ideenfindung, Typografie, Layout und vieles mehr behandelt. Das E-Book bietet dir so einen guten Einblick in die Welt des Webdesigns.

Dateiformate: PDF Download | EPUB | MOBI

Autor: Marc Boulton

Im Web findest du eine Menge veralteter Informationen, mit denen neue PHP-Anwender in die Irre geführt werden und die schlechte Methoden und schlechten Code verbreiten. PHP: Der richtige Weg ist eine einfach lesbare Schnellreferenz für PHP und enthält die besten Verfahren, anerkannte Code-Standards und Links zu maßgeblichen Anleitungen im Web.

Dateiformate: Online (Web)

Autor: Josh Lockhart

Dieses E-Book von Cory J. Miller wurde speziell für Webentwickler geschrieben. Es zeigt, wie du ein gutes Portfolio gestaltest, vorteilhaft mit Klienten arbeitest, gute Kommunikations-Techniken entwickelst und inspiriert ganz allgemein den Unternehmer in dir.

Dateiformate: PDF Download

Autor: Cory J. Miller

Wenn du gerne Freiberufler im Webdesign-Business wärst, jedoch nicht weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist dieses E-Book deine Anlaufstelle. Es stellt die Pros und Cons des Freelancing nebeneinander und gibt eine Menge Tipps aus der Praxis. Lerne, wie du Geld verdienst, dich organisierst, neue Kunden akquirierst und vieles mehr. Alles in allem bekommst du hier ein sehr empfehlenswertes E-Book für angehende Freiberufler.

Dateiformate: PDF Download

Autor: iThemes Media

Magic of CSS bietet dir sechs Kapitel vollgepackt mit Wissen zum Box-Modell, Layout, Tabellen-Layout, Farben, Typografie und CSS Transitions. Der Stoff ist leicht verständlich, gut geschrieben und bringt dir in etlichen Beispielen CSS nahe.

Dateiformate: Online (Web) | Download als HTML-Buch zum Offline lesen (GitHub)

Autor: Adam Schwartz

„How to Start a Blog“ ist ein sehr liebevoll und aufwändig gemachtes E-Book, das sich an Blogging-Anfänger richtet. Alle nötigen Schritte werden nachvollziehbar behandelt. Von der Auswahl des Content Management Systems und der Installation, bis hin zum Marketing kümmert sich der Autor um alle relevanten Punkte.

Dateiformate: Online (Web) | PDF-Download

Autoren: Ogi Djuraskovic, Kristi Hines & the FirstSiteGuide Team

17. 18 SEO-Irrtümer

Aus dem Hause HubSpot/Unbounce kommt dieses kostenlose E-Book, das sich mit den 18 verbreitetesten SEO-Mythen beschäftigt und sie rundheraus als Irrtümer bezeichnet. Das E-Book ist mehr eine Präsentation als ein Buch, wofür auch der geringe Umfang von 24 PDF-Seiten spricht.

Das Querformat erlaubt die Nutzung als Anschauungsobjekt in Team-Meetings. Für den Download musst du ein paar persönliche Daten hinterlassen, kosten tut das Büchlein nichts. Es handelt sich um eines der wenigen deutschsprachigen Exemplare dieser Übersicht.

Dateiformat: PDF-Download

Autoren: HubSpot/Unbounce

Fazit

Diese E-Books aus verschiedenen Bereichen sollen dich beim Lernen unterstützen. Dabei sind zumeist keine weiteren Grundkenntnisse erforderlich. Auch für dich sollte sich etwas Interessantes finden lassen. Ich habe auf eine vernünftige Mischung geachtet. Profunde Kenntnisse der englischen Sprache sind zum Verständnis nicht unwichtig.

(dpe) (Artikelbild: Depositphotos)