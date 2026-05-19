Die Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider hat ihren 34. Tätigkeitsbericht an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner übergeben. 11.824 Eingaben in 2025 und 45 Millionen Euro Bußgeld gegen Vodafone stehen im Mittelpunkt. Was deutsche Mittelständler aus dem Dokument mitnehmen sollten.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt geprüft, ob Ihre Auftragsverarbeiter wirklich nach Artikel 28 DSGVO kontrolliert werden? Genau diese Frage steht im Zentrum des BfDI Tätigkeitsberichts für 2025, den die Bundesdatenschutzbeauftragte am 6. Mai 2026 öffentlich übergeben hat. Der Bericht dokumentiert nicht nur Rekord-Beschwerdezahlen, sondern auch handfeste Sanktionen, die jeden Mittelständler betreffen können.

Das Wichtigste in Kürze

11.824 Eingaben bei der BfDI in 2025, plus 36 Prozent gegenüber Vorjahr

80 Vor-Ort-Kontrollen und 40 schriftliche Audits durchgeführt

129 aufsichtsrechtliche Maßnahmen verhängt

45 Millionen Euro Bußgeld gegen Vodafone bestätigt

Neue Formate: ReguLab, Datenbarometer, Strategic-Foresight-Prozess zu Neurodaten

Was zeigen die Rekordzahlen?

Datenschutzanfragen 2025 um 36 Prozent gestiegen. Mit 11.824 Eingaben erreicht das Aufkommen das höchste Niveau seit der DSGVO-Einführung 2018

Die Eskalation ist messbar. 11.824 Eingaben in 2025 bedeuten ein Plus von 36 Prozent gegenüber 2024 und 52 Prozent gegenüber 2023. Ein vergleichbares Aufkommen verzeichnete die Behörde zuletzt 2018 im Zuge der DSGVO-Einführung. Bürger nutzen ihre Rechte zunehmend aktiv. Für Unternehmen heißt das konkret: Betroffenenanfragen nach Artikel 15 DSGVO erreichen Servicestellen häufiger, oft mit unrealistischen Fristen.

Das Vodafone-Bußgeld bleibt das spektakulärste Sanktionsbeispiel. Aufgeteilt in 15 Millionen Euro für mangelhafte Auftragsverarbeiterkontrolle und 30 Millionen Euro für Sicherheitsmängel beim MeinVodafone-eSIM-Authentifizierungsprozess setzt der Fall den Maßstab. Die Bestätigung im 34. Tätigkeitsbericht zeigt, dass die Behörde an der Linie festhält. Eine Folgekontrolle bei Vodafone wurde für 2026 angekündigt.

Datenschutz ist 2026 keine Compliance-Pflicht mehr, sondern eine strategische Investition. Ohne systematische Kontrolle von Auftragsverarbeitern riskieren Unternehmen nicht nur ein Bußgeld, sondern den Vertrauensvorsprung gegenüber Kunden, die sensibilisiert reagieren. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche neuen Formate kommen aus dem Bericht?

ReguLab-Sandbox: Krankenkassen testen Paragraf 25b SGB V für datenschutzgerechte Präventionsangebote im ersten Durchlauf

Die ReguLab-Sandbox ist das interessanteste Format für Unternehmen mit konkreten Projekten. Im ersten Durchlauf testen Krankenkassen, wie Paragraf 25b SGB V für Präventionsangebote grundrechtsschonend angewendet werden kann. Mittelständler mit innovativen Datenprojekten können prüfen, ob ihr Vorhaben in einem ReguLab-Durchgang passen würde.

Das Datenbarometer liefert repräsentative Bevölkerungsdaten zu Datenschutz-Themen. Das Strategic-Foresight-Format widmet sich 2026 den Neurodaten, einer Kategorie, die mit Brain-Computer-Interfaces an Bedeutung gewinnen wird. Diese Vorausschau-Werkzeuge schaffen Planungssicherheit, weil sie absehbar machen, wo die Aufsicht 2027 ansetzen wird.

Specht-Riemenschneider formulierte ihre Haltung in einer Pressemitteilung zum 34. Tätigkeitsbericht pointiert: „Datenschutz ist Vertrauensanker in einer Zeit, in der Vertrauen zunehmend verloren geht. Nicht Datenschutz hemmt Innovation, sondern Rechtsunsicherheit.“ Das ist die Linie, die der Bitkom anders sieht.

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Was bedeutet das für Ihren Mittelstand?

Auftragsverarbeiter-Verträge auditieren, Authentifizierung in Kundenportalen überprüfen und Innovations-Projekte auf ReguLab-Anforderungen testen

Drei Handlungsfelder ergeben sich aus dem Bericht. Zunächst die Auftragsverarbeiter-Liste durchsehen und prüfen, ob jeder einzelne Vertrag eine aktuelle Auditierung hinterlegt hat. Parallel dazu die Authentifizierungs-Prozesse bei Kundenportalen kritisch bewerten, weil die Vodafone-Strafe genau dort ansetzte. Schließlich eigene Innovations-Projekte auf ReguLab-Tauglichkeit prüfen, gerade wenn Gesundheits-, Energie- oder HR-Daten verarbeitet werden.

Mehr Newshunger?

Bitkom zufolge hemmt die DSGVO 70% der Innovationen. Das BSI warnt vor KI-Phishing, das jeden vierten Cyber-Angegriffenen betrifft. Mittelständler müssen sich 2026 dagegen schützen